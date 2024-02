Sentenza Matteuzzi: oggi il verdetto, Padovani rischia l’ergastolo

09:30

La Procura: "Alessandra viveva nel terrone"

La pm Lucia Russo per la Procura parla per replicare in punti alle posizioni della difesa. In particolare, la Procura ha ribadito la richiesta di ergastolo sottolineando come fosse “insostenibile non contestare l’aggravante di stalking, poiché Padovani era ben consapevole del terrore in cui viveva Matteuzzi a causa sua. Il fatto che lei fosse talvolta incoerente nei propri atteggiamenti verso di lui, a maggior ragione testimonia la condizione di fragilità in chi era costretta a vivere”. E ha specificato: “Confidiamo che la Corte non si abbandoni allo stereotipo della vittima che se l’è cercata”.