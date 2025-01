Sicurezza, crescono i gruppi di vicinato: tre incontri nelle frazioni per i volontari

A gennaio sono in programma degli incontri per illustrare e consolidare i gruppi di ‘controllo di vicinato’ attivi sul territorio di Persiceto. Il ‘controllo di vicinato’ è un progetto di sorveglianza del comune, che coinvolge diverse zone del capoluogo e delle località e prevede la partecipazione attiva dei cittadini che, attraverso gruppi WhatsApp, si tengono in contatto tra loro riconoscendo eventuali situazioni di allarme. I coordinatori dei gruppi fungono da collegamento con gli agenti della polizia locale. "L’obiettivo principale dei gruppi di controllo di vicinato – spiega l’assessore comunale alla Sicurezza Alessandra Aiello – è creare una rete tra i cittadini, permettere ai vicini di casa di aiutarsi a vicenda per controllare gli spazi urbani in cui vivono. La condivisione di informazioni sui gruppi aiuta a riconoscere i segnali di allarme e a favorire un comportamento attento e responsabile.".

I prossimi incontri in programma, tutti fissati alle 18,30, sono martedì 14 gennaio, nella sala parrocchiale della frazione de Le Budrie, per i gruppi di Budrie, Tivoli e Castagnolo; martedì 21 gennaio, sede da definire, per il gruppo di Amola e martedì 28 gennaio, nel bar della località Biancolina, per i gruppi di Lorenzatico, Zenerigolo e Accatà.

p. l. t.