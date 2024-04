Storia di ‘Edera’, la prima donna fucilata dai fascisti

Bologna, 5 aprile 2024 – La Resistenza delle donne attraverso la storia di Francesca De Giovanni, la prima ad essere fucilata dai fascisti a Bologna. Nome di battaglia ‘Edera’ e un animo da combattente, venne uccisa alla Certosa a soli 22 anni: è lei la protagonista della puntata del nostro podcast ‘il Resto di Bologna’, che si può ascoltare sul nostro portale scaricare dalle principali piattaforme come Spotify. A raccontare la sua storia, c’è Olga Massari, collaboratrice dell’Istituto Parri di Bologna.

Tutto inizia nel 1943 quando 'Edera' a neanche vent'anni ebbe il coraggio di avvicinarsi un impiegato comunale, indicando la sua camicia nera che portava sotto la giacca, e dire "Queste camicie nere, fra qualche anno dovranno scomparire". Parole che le costarono un arresto. Da quel momento la sua vita cambiò e come Irma Bandiera o Emma Casari lottò per la libertà finché non fu costretta a morire. Seguendo la storia di 'Edera' si può anche fare un itinerario ideale in città per scoprire volti e vite di queste eroine, a partire dal monumento delle 128 partigiane a Villa Spada. Un monumento dedicato esclusivamente alle donne, un po' un unicum in tutta Italia.