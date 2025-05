Sustenia libera la nuova generazione di tartarughe

Nate per essere libere. Oggi, alle 11, nelle Vasche di Tivoli, saranno liberate, nell’ambito del ‘Progetto Emys’, 14 giovani testuggini palustri europee nate e cresciute nel Centro rettili e anfibi (nella foto) della Convenzione Giapp dell’area di riequilibrio ecologico della Bora. La liberazione avviene in occasione della Giornata Mondiale delle tartarughe. L’evento prevede alle 10 il ritrovo alla Casa della natura, in via Marzocchi, dove verrà presentato il progetto, quindi le giovani testuggini verranno portate alle Vasche di Tivoli in via Grignani per procedere con la loro liberazione. Le Vasche di Tivoli derivano dai bacini un tempo utilizzati per l’allevamento del pesce rosso e oggi riqualificati e gestiti come zona umida protetta da Sustenia, società pubblica di nove Comuni e di Città metropolitana, per conto del Comune di Persiceto. Il ‘Centro rettili e anfibi’, lavora sulla conservazione e moltiplicazione del raro rettile ricevendo finanziamenti dalla Regione.

p. l. t.