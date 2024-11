Tango e suoni latini alla torre del Cassero

Si apre questa sera il sipario sulla settima edizione di Erf@Casseromusica 2024/2025, la stagione concertistica organizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme. Sul palco della suggestiva sala interna alla torre del Cassero ad esibirsi ci sarà un duo d’eccezione composto da Giampaolo Bandini alla chitarra e Cesare Chiacchiaretta al bandoneón. Titolo del concerto sarà "Tango del suburbio", per una serata dove riecheggeranno suoni latini con brani per la maggior parte di Astor Piazzolla che hanno segnato la storia del tango e ancora oggi ne rappresentano la massima espressione in ambito musicale. Un viaggio tra i pezzi più popolari come Adios Nonino, Oblivion e Libertango e tra altri meno conosciuti come Zita e Ave Maria o l’Inverno Porteño, tratto dalle Quattro Stagioni di Piazzolla, ma anche un viaggio che sconfinerà fuori dai confini musicali di Piazzolla, toccando musiche e brani di autori contemporanei espressamente dedicati al duo Bandini-Chiacchiaretta, uno di Leo Brouwer, chitarrista e compositore cubano e uno dell’argentino Maximo Diego Pujol, anche lui chitarrista e compositore.