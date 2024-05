Teatro Dehon. Nel mondo piccolo di Don Camillo

Stasera (alle 21) e domani alle 16, la Compagnia La Ragnatela porta in scena un classico amatissimo come Don Camillo e Peppone di Guido Ferrarini, dai racconti di Giovannino Guareschi, per la regia di Vincenzo Forni. Torna a vivere dunque "quel Mondo Piccolo piantato in qualche parte dell’Italia del nord, in quella fetta di terra grassa e piatta che sta fra il fiume e il monte, fra il Po e l’Appennino, dove la nebbia densa e gelata opprime l’inverno e d’estate un sole spietato picchia martellate sui cervelli della gente".