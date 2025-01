Tentano di raggirare un 88enne. Lui si mette a urlare e scappano

"Sono entrati con una scusa, uno era vestito con la divisa da vigile urbano. Hanno cercato di portare via i cofanetti con i gioielli di mia moglie, che purtroppo è venuta a mancare. Nulla di valore, ma sono ricordi preziosi di lei. Ho capito che mi stavano raggirando, li ho spinti fuori casa e mi sono messo a urlare. Racconto tutto questo per mettere in guardia altre persone: non fate entrare sconosciuti in casa, anche se si presentano bene". Pierfrancesco Cecchi, 88 anni, è ancora scosso, ma ha dimostrato un incredibile coraggio e, ora, vuole dare notizia di quanto gli è capitato, così che altri non si trovino in quella situazione.

Ieri mattina, hanno suonato al suo campanello, in via Portazza (zona Savena-Mazzini): "Questo tizio si è presentato come un tecnico, dicendo che doveva controllare la pressione della caldaia e i termosifoni perché il piano dei garage si era allagato. In quel momento non mi sono reso conto, preso alla sprovvista l’ho fatto entrare, lasciando la porta socchiusa. È stato un errore. Noi siamo andati in cucina, mentre nel frattempo il complice si è introdotto in casa ed è arrivato in camera da letto, dove ha preso i due cofanetti".

Poco dopo, il finto caldaista se ne stava andando, Cecchi l’ha accompagnato alla porta: "Ho visto l’altro, vestito da vigile urbano, che scendeva le scale, in mano aveva i due cofanetti. Mi ha chiesto se fossero miei e ho risposto di sì. Lui mi ha consigliato di stare attento, mi ha mostrato il suo (finto) tesserino da vigile urbano. La divisa era molto somigliante, ma non identica a quella vera. Mi sono insospettito e li ho spinti fuori, mettendomi a gridare nella tromba delle scale: “Aiuto, ci sono i ladri!”. E quelli sono scappati subito".

Erano italiani, sui 40-45 anni. Cecchi li ricorda molto bene: "Erano alti, all’incirca un metro e 80, con la barba corta. Non avevano un particolare accento, ma la cadenza non era bolognese: penso del nord Italia, ma non saprei dire di dove esattamente". Un caso, sicuramente, "inquietante, anche per il particolare della finta divisa – sottolinea la figlia, Mariangela Cecchi –. C’erano già stati i ladri, quattro o cinque anni fa, nel palazzo di mio padre. Adesso provano con le truffe".

"State attenti – l’appello ai cittadini di Pierfrancesco, che in questi giorni andrà a denunciare il fatto alle forze dell’ordine –, usano modalità vecchie e nuove per raggirarci. Non aprite la porta. Bisogna, purtroppo, diffidare".