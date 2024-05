Terzo sentiero adatto ai disabili

Domenica sarà inaugurato ’All Over’ , il terzo sentiero off road di Bologna Montana Bike Area (BOM.BA) accessibile a hand bike, tandem e mountain bike, quindi anche a persone con disabilità.

L’evento di inaugurazione si inserisce all’interno dell’omonimo progetto All Inclusive , nato dalla collaborazione di BOM.BA con la Fondazione per lo Sport Silvia Parente con l’obiettivo di rendere percorribili parte dei sentieri del comprensorio mountain bike dell’Appennino anche a chi ha disabilità motorie e di altro genere.

Il percorso non presenta particolari difficoltà ed è stato tracciato dai ragazzi di BOM.BA con la collaborazione dell’hand-biker Flavio Billi, del ciclista non vedente Davide Valacchi e di Matteo Brusa della Fondazione per lo Sport Silvia Parente.