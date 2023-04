Test di medicina Al primo esame 2.500 iscritti

Sono 2.497 gli iscritti alle prove nazionali di ammissione ai percorsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria dell’Alma Mater. Il termine per accedere alle iscrizioni per il prossimo anno accademico – il 2023-2024 – è scaduto lunedì. Per la prima volta le selezioni avverranno a seguito del superamento della prova d’esame Tolc (Test OnLine Cisia). Un test ripetibile, aperto alle studentesse e agli studenti iscritti all’ultimo e penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado.

L’Unibo, come lo scorso anno, offre lo stesso numero di posti: 603 posti. Vediamoli da vicino: a Bologna 364 per medicina più 10 per cittadini non Eu residenti all’estero; a Forlì 90 più 5; a Ravenna 90 più 5; Odontoiatria 36 più 3.

Sono inoltre previsti 90 posti per Medicina in inglese, ma il test, con le professioni sanitarie, non ha ancora una data.

Dal 13 al 22 aprile è fissata la prima finestra di prove Tolc per il 2023: l’appuntamento, in presenza, è per tutti i candidati nei laboratori informatici di AlmaWelcome di palazzo Paleotti in via Zamboni 25. Sono previsti tre turni al giorno, due al mattino e uno al pomeriggio.

Per Medicina veterinaria si sono iscritti, invece, in circa 500 studenti.

Per i candidati, inoltre, sarà possibile tentare due volte il test (secondo periodo dal 15 al 25 luglio) scegliendo poi il punteggio migliore per entrare in graduatoria nella sede preferita. La pubblicazione della graduatoria nazionale avverrà il 5 settembre.