Tour, scatta l’ora della carovana. Da San Luca a piazza VIII Agosto, la città attende 50mila tifosi

Ci siamo. Il grande momento è arrivato, e oggi pomeriggio il Tour de France arriva sotto le Due Torri, dove tifosi, ospiti e visitatori si sono già radunati per sostenere i 176 corridori in gara e per vedere l’incredibile spettacolo sportivo. Mancano solo i ciclisti e la carovana, perché già ieri la città si è avvolta nel mantello giallo aspettando la Grande Boucle, mettendo in moto la sua macchina organizzativa. A San Luca, nel pomeriggio, è comparso il maxischermo posizionato proprio in corrispondenza della curva delle Orfanelle, dove per terra alcune scritte gialle ricordano Marco Pantani. Dalle prime ore di ieri sera e durante la notte, invece, sono iniziati gli allestimenti in piazza VIII Agosto, punto d’arrivo della gara, dove ci sono il palco e le infrastrutture legate al traguardo, dalle tribune al podio fino all’area ospiti e la sala stampa. Anche qui, un maxischermo consente al pubblico di seguire la corsa in diretta. Il parco della Montagnola, insieme a via Indipendenza, è diventato il campo base per gli organizzatori della Grand Départ del Tour de France, ed è sede anche del Fan Park e di Confesercenti Village. L’allestimento in via Irnerio degli ultimi due chilometri di gara è partito alle 4.

Ieri sono scattati i divieti di sosta con rimozione forzata, anche per le biciclette, in tutte le strade coinvolte dal percorso. Tutto tornerà alla normalità nella serata di oggi, intorno alle 18.30. Già da ieri sera, è stata bloccata la circolazione in via Irnerio, del Pallone e in piazza VIII Agosto. Stamattina alle 6, invece, il traffico si è interrotto sui viali Carducci, Ercolani e Filopanti e anche nel tratto di via Irnerio che va da porta San Donato ad Alessandrini.

Divieto di transito a partire dalle 6 anche in via Indipendenza – da Irnerio a Rizzoli –, nelle vie San Luca, Monte Albano e in largo Nasalli Rocca. Dalle 13, poi, si interrompe la viabilità nelle vie Alberto Mario, della Battaglia, Cardinale de Albornoz, Benedetto Marcello, Torino, Po ed Emilia Levante. Alla stessa ora, si aggregano alla chiusura le seguenti strade: via Indipendenza – da Irnerio a XX Settembre –, dei Mille, Marconi, le piazze dei Martiri e Malpighi, via Sant’Isaia, Andrea Costa – da porta Sant’Isaia a via Bandiera – e la rotatoria Bernardini; poi ancora, via Irma Bandiera, de Coubertin, Curiel, via Saragozza e via di Casaglia. Le semicarreggiate interne dei viali Aldini, Panzacchi e Gozzadini chiuderanno alle 13, mentre quelle interne alle 15. Tra stasera e domani, tornerà alla normalità anche il servizio Hera. In campo anche la Polizia di Stato che sopperirà allo sciopero della municipale, per garantire ordine pubblico durante l’evento: la questura fa sapere che ci saranno un centinaio di uomini e reparti speciali, con il coinvolgimento delle altre forze dell’ordine e degli organizzatori della manifestazione. Le strade interessate dal percorso, da questa mattina, sono presidiate dagli agenti, in particolare nei punti critici. La città è in festa, e per iniziare ufficialmente il countdown, un aperitivo, con il contributo del pasticcere Gino Fabbri, ha aperto le danze. La cornice è il Tuday Conad di via Indipendenza. "Siamo diventati la Sport Valley – afferma il consigliere Mattia Santori –, Bologna sarà all’altezza: questo è stato un test per mostrare che possiamo stare a questo livello. Ci aspettiamo più o meno 40/50 mila tifosi, a cui si aggiunge un indotto di cittadini". All’inaugurazione anche organizzatori del Tour e sponsor, tra cui Soverini. E dopo l’arrivo della delegazione, con coordinatrice Laura Sardu, di nove cicliste che da anni anticipano il tour maschile per rilanciare la parità di genere nello sport, la festa può iniziare.