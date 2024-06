Gli orari del Tour de France da Cesenatico a Bologna: dove passa oggi

Bologna, 30 giugno 2024 - Dopo la prima storica partenza in Italia, il Tour de France prosegue ancora nella nostra regione. Dalla Cesenatico di Pantani, celebrando il campione romagnolo che sulle Deux Alpes mise le ali verso la gloria, alla Bologna del colle di San Luca passato alla storia per l’impresa epica di Fiorenzo Magni della scalata con una fettuccia tra i denti per pedalare con la clavicola rotta, è questo il tragitto della seconda tappa del Tour de France in Italia.

Tour de France: il circuito della seconda tappa Cesenatico-Bologna

Una tappa tutta emiliano romagnola

In programma oggi, una tappa tutta emiliano-romagnola attraversando la pianura di 199.2 km nei quali la carovana gialla tocca tante città portando la magia di questa storica Grand Boucle partita subito con delle salite e quindi costringendo i campioni a vigilare o farsi già vedere.

Anche questa frazione, infatti, vede l’altimetria movimentata, ricca del Minticino, Gallisterna, Botteghino di Zocca, il Montecalvo e due volte il Colle della Guardia, sfidando le pendenze come mani uscite dall’asfalto a trattenere le ruote.

A Cesenatico il villaggio del Tour è posto allo Stadio Alfiero Moretti su Viale Milano mentre la particolare carovana pubblicitaria partirà alle 10.15 fermandosi mezz’ora al via. Il foglio firma in viale Milano aprirà alle 11 e il via sarà dato alle 12.15 d a viale Dino Ricci. A Bologna, invece, l’arrivo è posto su via Irnerio alla fine di un rettilineo di 900 metri e sarà tutto da scoprire anche il Fan Park del Tour, tra attrazioni, gadget e campioni.

Cesenatico Bologna: il percorso della tappa

Partita da Cesenatico, dunque, la corsa toccherà: Fosso ghiaia (12:59), Classe (13:05 ), Ravenna (ss309-sr142-vc-sp253) alle 13:06, San Michele (sp253-vc - 13:23), Godo (vc-sp302 - 13:27), Borgo zampartino (13:31), Russi (13:33), Faenza (sp302-vc-sp302 - 13:52), Errano (14:04), Brisighella (sp302-vc-sp23 - 14:10), Salita del Monticino (14:16), Riolo Terme (sp23-sp306 - 14:29), Imola (vc-sp610-ss9 - 14:47), entrata all'autodromo Ferrari (14:47 ), Dozza (15:00), Toscanella (15:01), Dozza (15:02), Castel San Pietro Terme (ss9-vc-sp21-vc-ss9 - 15:04), Gallo bolognese (15:13), Osteria grande (15:16), Maggio (15:19 ), Ozzano dell'Emilia (15:21), San Lazzaro di Savena (15:28), Pianoro (15:40), Colle del Botteghino di Zocca (15:44), Sesto (15:52), Rastignano (15:55 ), salita di Montecalvo (16:00 ), Croara (16:03), Ponticella (16:06), Bologna (vc-ss9-vc-ss64-vc-ss9-vc -16:07 ), entrata sul circuito finale (16:13), primo passaggio sulla linea d'arrivo (16:16), Colle di San Luca (16:24), secondo passaggio sulla linea d'arrivo (16:41), Colle di San Luca (17:01), arrivo previsto per le 17:19.

Il giorno dopo, lunedì 1 luglio, la terza tappa del Tour de France andrà da Piacenza a Torino e poi, martedì 2 luglio, la Pinerolo - Valloire.

Dove vedere il Tour de France in tv

La seconda tappa del Tour de France 2024, che dalla Riviera Romagnola si dirige prima verso la provincia ravennate ed infine nel territorio bolognese, offre paesaggi naturali di grande impatto e bellezza. Se non volete perderveli e non riuscite ad essere presenti, potete assistere alla corsa in tv grazie alla notevole copertura mediatica che offre. La diretta tv in chiaro è disponibile su Rai 2 HD (dalle 14) e Rai Sport HD (dalle 12.40, poi il passaggio dalle 14 su Raidue), mentre la diretta in abbonamento è visibile su Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD (canali 210 e 211 del palinsesto Sky). Lo streaming del Tour, invece, è fruibile sia gratuito sul portale RaiPlay che in abbonamento sulle piattaforme Eursosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.