Tra i blocchi di via Garibaldi nasce Verderara. Il giardino pubblico progettato dai cittadini

Un giardino pubblico attrezzato creato dai cittadini. Si chiama Verderara, è grande come un campo da calcio, sorgerà in via Garibaldi e il progetto è stato consegnato l’altro giorno nelle mani del sindaco Giampiero Falzone. Che auspica di realizzare il giardino attrezzato l’anno prossimo. Si tratta di una iniziativa promossa da Piazza Grande, società cooperativa sociale con l’adesione del Comune di Calderara, realizzata con la collaborazione di Pop House, l’housing sociale di via Garibaldi, e finanziata con circa 15 mila euro grazie al sostegno della Regione. In sostanza, una co-progettazione "in loco", aperta ai cittadini. Il progetto è nato e cresciuto con l’obiettivo di coinvolgere i residenti nell’ideazione comune dell’area verde di via Garibaldi. Stiamo parlando di 9.200 metri quadrati nel retro dei blocchi di edilizia sociale e popolare.

Il processo partecipativo è stato dunque in grado di proporre la riqualificazione dell’area verde e la connessione tra le comunità che abitano i vari blocchi. Dopo la fase di studio e mappatura, è entrata in gioco la comunità di via Garibaldi: giochi, momenti di festa, workshop e assemblee, svolti a partire dallo scorso giugno. Tutto ciò ha permesso di dar vita al progetto che il gruppo di lavoro ha consegnato al primo cittadino. L’area, grande come un campo da calcio, comprenderà aree gioco, zone per il relax e lo studio, spazi per gli animali. "Festeggiamo – commenta Ilaria Tavoni, presidente di Piazza Grande – l’approdo del percorso di Verderara. Come già sperimentato con il progetto di social housing Pop House, che ha introdotto un’idea di edilizia pubblica nuova, solidale, mutualistica, in grado di generare impatti positivi importanti".

p. l. t.