Tra razzismo e stereotipi: il dolore sulla pelle

Noi della 1^B, insieme ad altre classi della scuola Farini, abbiamo lavorato a un progetto sul razzismo promosso dalle associazioni Dry-Art e Black History Month Florence. Il percorso era articolato in più lezioni. Inizialmente un esperto ci ha spiegato il razzismo nel cinema. La cosa che ci ha colpito di più è stata la blackface: attori bianchi, gli unici ammessi sul set, che si coloravano la faccia di nero per interpretare personaggi di colore. Questa pratica è molto umiliante ed è per questo che ci ha veramente impietositi. Poi è stato girato il primo film con un vero attore nero, "Il cantante jazz", che però era pieno di stereotipi razzisti, il che ci ha fatto arrabbiare.

Abbiamo inoltre scoperto come molti film italiani, anche recenti, abbiano sfruttato lo stereotipo dello straniero che deve ricoprire ruoli di secondo piano ed esprimersi con un accento storpiato. Tutte queste informazioni ci hanno davvero sconcertati. Nella seconda lezione abbiamo incontrato Kassim Yassin Saleh, un regista africano che ci ha fatto vedere il suo cortometraggio "Idriss". Questo film parla di un bambino africano che ha perso i genitori mentre attraversava il Mediterraneo. All’inizio gli altri bambini, ognuno con i propri problemi, non lo accettavano perché era di colore, ma poi lui è riuscito a dimostrare il suo vero potenziale e tutti lo hanno accolto formando un gruppo favoloso. Nella terza lezione il regista e lo sceneggiatore di Dry-Art ci hanno fatto fare lo storyboard per quello che sarebbe diventato il nostro video contro il razzismo.

Il corto parla di due ragazzi che si trasferiscono in una nuova scuola: lei viene da una situazione entusiasmante e lui da una scuola in cui veniva bullizzato. La classe in cui sono inseriti è omologata, tutti si vestono in modo uguale e fanno le stesse cose come dei robot, mentre quelli diversi sono esclusi. Il ragazzo entra nel gruppo, adeguandosi, mentre Giada viene esclusa perché vuole rimanere se stessa. Alla fine la ragazza si ribella e fa capire a tutti, incluso Luca, che ognuno ha un proprio colore, un proprio valore e non bisogna nasconderlo. Le impressioni della classe su questo percorso sono molto positive: produrre il video è stato particolarmente divertente ma anche molto complicato e impegnativo, perché ha richiesto tanta concentrazione, ma questo ci ha stimolati ancora di più. Quando lo abbiamo visto alla presentazione è stato molto imbarazzante, ma alla fine c’è stata una bellissima standing ovation.

In redazione: Bergantino Antonio, Biagini Giulia, Capitò Filippo, Cuomo Matteo, Degli Angeli Greta, Drovandi Beatrice, Fagarazzi Alessandro, Giovannielli Andrea, Lamolinara Rosa, Lanzoni Martina, Locci Matteo, Madduma Bandarage Megha, Morselli Lucia, Nicolini Leonardo, Palacchino Ludovica, Pugliese Francesco, Slama Sabrina, Stefanelli Arianna, Streppone Sofia, Tabacchi Gabriel, Waseem Urwa, Yang Zhonghao. Docente tutor: Prof. Stefano Camasta