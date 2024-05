Tra riconoscenza e rabbia. L’addio accende il dibattito: "Mister, ci sentiamo feriti"

Lo sketch di Homer Simpson, che legge una lettera sul divano di casa e manda via i figli Bart e Lisa, per urlare in solitaria alla scoperta del contenuto del messaggio, rappresenta "tutti i bolognesi in questo momento". E il momento è proprio l’addio di Thiago Motta al Bologna, comunicato nemmeno 24 ore dopo la grande festa in piazza, con calciatori e tifoserie. Oppure il saluto commosso di Claudio Ranieri al Cagliari, paragonato – per contrasto – a quello, ben più freddo, del mister italo-brasiliano. Questi sono due dei meme che rimbalzano sui social dopo la notizia del mancato rinnovo del tecnico sulla panchina rossoblù: da una parte fanno sorridere, ma dall’altra riflettere su come si sentano realmente gli appassionati del club: "Abbandonati e traditi". Il tema è al centro del dibattito cittadino: se ne parla al bar, in famiglia, tra amici e persino al lavoro. Una doccia d’acqua fredda, certamente preannunciata, che ha comunque mandato in tilt gli appassionati.

Proprio per questo, il Carlino ha deciso di dare voce anche ai lettori, creando un sondaggio sulla piattaforma on line, in cui si può lasciare un breve commento o un messaggio sul saluto di Motta, che ieri sera, nel match contro il Genoa, ha vissuto l’ultima panchina rossoblù. E sono arrivate tantissime risposte alla domanda posta sul nostro sito web, che ha catturato l’attenzione di tutti. Ecco le prime reazioni.

"Capisco che è lavoro, ma sono delusa. Si poteva slittare l’annuncio dopo l’ultima partita: l’avremmo vissuta meglio. Grazie comunque, Thiago. Forza ragazzi, la forza siete voi".

"Se Saputo gli ha proposto per il prossimo anno una squadra competitiva, centralità nelle decisioni e soldi, non vedo perché non sia rimasto. Sono deluso. Motta ha pensato alla grande squadra e se ne è fregato dell’affetto dei bolognesi tutti".

"Pazienza. Motta è bravissimo, ma poteva essere più trasparente. Non rimpiangeremo le sue dichiarazioni post partita, tutte uguali. Forza Bologna, nessun problema: società solida e direttore sportivo fuoriclasse. Ce la caveremo".

"È vero che non esistono più le bandiere ed è vero che sono professionisti. Ma rimpiango i tempi in cui Motta non si sarebbe fatto ’comprare’ dalla Juve, le avrebbe riso in faccia e avrebbe preferito restare a essere l’orgoglio di una squadra che non ha bisogno di soldi per essere grande".

"Grazie per tutto. Mi sarei aspettato più coraggio per il futuro e una visione più romantica da un uomo che sembrava avere questi valori. Evidentemente il richiamo dei potenti è più forte di qualsiasi sogno e di qualsiasi ideale. Sarebbe potuto diventare un esempio e dimostrare che si possono ancora fare grandi cose attraverso le idee, ma evidentemente la strada più semplice è quella che oggi domina le scelte degli uomini".

"Mister, sei giovane, potevi avere meno fretta di tentare altre strade più ambiziose e restare altri due anni con noi. Ti auguro di non fare la fine di Maifredi alla Juve".

"Sapendo già da gennaio che non sarebbe rimasto, avrebbe potuto comunicare di avere già deciso alla dirigenza in modo che si potesse muovere con decisione su altri profili sin da subito. Ora bisogna trattenere tutta la rosa perchè il merito è soprattutto dei nostri ragazzi".

