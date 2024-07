Tram, la linea Rossa corre. Nuovi lavori in zona Fiera

Avanza la corsa del tram. Dopo Aldo Moro e Repubblica, i lavori della linea Rossa in zona Fiera si estendono ora anche su via della Liberazione, interessando così il tratto compreso tra via Stalingrado e l’incrocio con via Ferrarese. Si parte dunque oggi e per tutta la prima fase dei lavori il cantiere occuperà la parte nord della carreggiata, lasciando libera una corsia di marcia in direzione Bolognina. Il Comune in una nota conferma invece la chiusura della preferenziale in direzione Stalingrado – già interdetta al traffico da inizio giugno per gli interventi sui sottoservizi – che a lavori ultimati sarà occupata dalla sede tranviaria.

L’accesso ai passi carrai pubblici e privati resta garantito, così come rimane possibile immettersi in via Parri svoltando a destra da via Liberazione. Proprio via Parri sarà inoltre interessata, già da luglio, dai lavori per la creazione di un nuovo parcheggio, senza modifiche al traffico veicolare. A fine estate – continua l’amministrazione comunale nel suo vademecum – il cantiere si sposterà nella parte sud della carreggiata, senza ulteriori modifiche alla viabilità, che sarà consentita in direzione Bolognina anche con il nuovo assetto. Nel frattempo proseguono i lavori anche in tutta l’area di via Riva Reno, dove tornerà anche allo scoperto il canale. Per informazioni su modifiche e variazioni al trasporto pubblico, che resta sempre garantito durante tutte le fasi di lavoro, si rimanda al sito: https://www.tper.it/.

Ma mentre proseguono i lavori per l’infrastruttura che ridisegnerà la mobilità cittadina futura, torna a farsi sentire invece il comitato Non rivogliamo il tram a Bologna. Il gruppo di cittadini ieri ha diffuso sui social le immagini e i video di tecnici al lavoro per tagliare alcune piante in una delle zone interessate dai cantieri. "È cominciata – si legge – la distruzione dell’ecosistema di Borgo Panigale con l’abbattimento di platani secolari per allargare la carreggiata e consentire il passaggio dell’inutile tram in via Marco Emilio Lepido". "Domanda ai cittadini – continua la protesta – ... utile a cosa e a chi?".