Incendio in una villetta nel Bolognese mentre i proprietari sono in vacanza: morto il cane

San Benedetto Val di Sambro (Bologna), 3 luglio 2024 - Pauroso incendio nella tarda serata di ieri in territorio di San Benedetto Val di Sambro. A perdere la vita per asfissia purtroppo il ‘fido’ di famiglia. Pare ci sia un corto circuito alla base del fuoco divampato verso le 20 di ieri in una villetta di nuova costruzione su di un impervio promontorio tra gli Appennini bolognesi. La casa, molto difficile da raggiungere se non con mezzi idonei, era disabitata al momento dell’incendio perché i proprietari erano in vacanza. Al suo interno solo il cane ed il gattino della famiglia. A prendersi cura di loro un’amica dei proprietari che andava a dar loro da mangiare. Stando a quanto riferito dai soccorsi intervenuti ieri sera, verso le 20, la donna si sarebbe recata all’abitazione per far visita ai due animali.

Il fumo però a quell’ora pare avesse già invaso i locali dell’abitazione. A chiamare i soccorsi sarebbe stata la donna e alcuni residenti della zona che hanno notato la fuliggine copiosa che invadeva l’area. I primi ad arrivare sul posto, con mezzi 4x4 o Defender, sono stati i vigili del fuoco dal distaccamento di Vergato, di Monzuno e Castiglione dei Pepoli. Poco dopo i carabinieri. La casa era già avviluppata dal rogo anche perché, vista la difficoltà di raggiungere l’abitazione, non da subito è stato possibile attingerla con gli idranti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza da parte di pompieri sono durate tutta la notte. Il cane ha purtroppo perso la vita in questa trappola di fuoco ed il suo corpo è stato recuperato dai pompieri. Il gatto pare sia scappato.