Intervento per il tram a Bologna, caos e disagi in via San Felice. Traffico deviato sul Pratello

Bologna, 11 settembre 2024 – I residenti delle vie San Rocco, Pratello e Pietralata questa mattina si sono svegliati con una bella sorpresa e un bel po’ di rumore in più. Il traffico di auto e scooter è stato deviato da via San Felice proprio su via del Pratello, a causa del cantiere del tram e in barba alla solita tranquillità offerta dalla Ztl, con le telecamere almeno per il momento spente. Citando il film capolavoro ‘Forrest Gump’, ormai per i bolognesi il risveglio alla mattina comincia a sembrare “una scatola di cioccolatini”: noi sai mai quale cantiere salti fuori.

Uno dei cartelli apparsi in zona

E così, chi si è ritrovato a percorrere l’arteria che dall’omonima porta sfocia su via Marconi e piazza Malpighi, è stato costretto alla gincana nella zona pedonale Pratello-San Francesco. L’operazione tempestiva, così come le modifiche alla viabilità, dovrebbe durare almeno fino a domani sera.

Il pronto intervento di Hera si è reso necessario per un problema improvviso ai sottoservizi, dovuto proprio all’impatto dei lavori per la tranvia. Una zona, quella intorno a via Riva Reno e via della Grada, che negli ultimi mesi ha subito parecchi ‘scossoni’ e stravolgimenti a causa della scopertura del canale e dell’avvio delle procedure per far nascere la Linea Rossa: parcheggi eliminati, sensi di marcia invertiti, e un traffico sempre più confusionario in una delle zone che, soprattutto durante il weekend, è sempre stata utilizzata come snodo fondamentale e anche come punto per parcheggiare.

Questa mattina, intanto, le ‘nonnine’ del Pratello e gli altri habitué si sono ritrovati a fare colazione nei dehors e a prendere il caffè con macchine e motorini a fianco. Difficile tra l’altro, a causa delle ridotte dimensioni della strada – da anni zona ciclo-pedonale – fare manovra per svoltare da via del Pratello su via Pietralata, e rimettersi così in San Felice. I cartelli che indicano le deviazioni, inoltre, sono stati disegnati con un pennarello nero su sfondo bianco e sembrano abbastanza improvvisati.