Bologna, la città riparte (tra i cantieri): via al primo test sul traffico. Le date dei ‘fine lavori’

Bologna, 2 settembre 2024 – Una quarantina di cantieri attendono oggi i bolognesi per il grande rientro in città dopo le vacanze estive. Un primo test di tenuta del traffico, in attesa della riapertura delle scuole.

La mappa dei tanti cantieri in corso a Bologna

Poco meno della metà sono interventi per la linea rossa del tram, il resto riguarda una serie di altri interventi più o meno impattanti. Con alcune zone critiche, come quella intorno all’ospedale Sant’Orsola, tra il rifacimento della pavimentazione stradale in via Massarenti (termine previsto venerdì) e la chiusura di via Libia per i lavori di interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (finita al centro di un braccio di ferro tra l’azienda che fa i lavori e Fer, Ferrovie Emilia-Romagna, tra ritardi e rischio extra-costi, come riportato dal ’Carlino’). Per quanto riguarda il tram, sono diversi i punti caldi della linea rossa, tra via Saffi, zona Fiera, San Donato, Borgo Panigale e il mega intervento in centro, da via Ugo Bassi a via Riva Reno.

Cantiere per il tram in via Indipendenza a Bologna: la mappa e le date dei 'fine lavori'

Proprio su questi interventi, il Comune dettaglia anche i tempi previsti. In via Indipendenza-piazza XX Settembre (termine previsto, il 30 settembre), da via Irnerio verso viale Masini, c’è un senso unico di circolazione e restringimenti della carreggiata sul lato est, e chiusura del percorso ciclabile in piazza XX Settembre all’incrocio con viale Pietramellara per lavori di realizzazione della linea rossa.

Per il cantierone di via Ugo Bassi, tra via Marconi e via Nazario Sauro, sono previste modifiche della viabilità sempre per i lavori del tram, con un termine della prima fase di lavori per il 2 ottobre. Cambia la viabilità anche in zona Riva Reno-San Felice-via della Grada e via Monaldo Calari, ma si dovrà resistere per questa prima tranche d’interventi fino al 16 settembre.

Come anticipato dal Comune, i lavori sulla linea rossa del tram in via Saffi sono in dirittura d’arrivo: i restringimenti di carreggiata da via Malvasia/Vittorio Veneto a piazza di Porta San Felice termineranno il 9 ottobre. Nel tratto, invece, tra Vittorio Veneto/Timavo/Emilia Ponente da via Timavo a via Marzabotto, la strettoia terminerà oggi.

Copione simile in zona Fiera: in via Serena e viale della Repubblica, stop ai cantieri il 12 settembre; per viale Aldo Moro, tra la Rotonda Pancaldi e via Serena e nel tratto da via Stalingrado a Serena il 16 settembre. Per viale della Fiera, viale Europa e rotonda Leone Pancaldi, i restringimenti della carreggiata e le modifiche temporanee della viabilità con via Michelino a senso unico in direzione di viale della Fiera, finiranno il 12 settembre, evitando, così, di complicare la vita alla partenza del Cersaie, al via il 23.

Bisognerà attendere il 23 dicembre , invece, per terminare la terza fase degli interventi del tram in zona Borgo Panigale. La nuova rotatoria De Gasperi - Persicetana - Marco Emilio Lepido avrà, invece, il mantenimento di minimo una corsia direzione periferia in ingresso nella rotatoria e due direzioni centro fino all’8 maggio 2025. In via della Liberazione, previsto il senso unico di circolazione con direzione da via Stalingrado verso via Franceschini-via Ferrarese, ed eliminazione della corsia preferenziale direzione periferia e restringimento della carreggiata per lavori del tram. Termine della fase in corso: 15 ottobre.

Modifiche della circolazione fino al 30 novembre anche in Piazza Roosevelt-via della Zecca per i lavori di risanamento ai muri esterni del palazzo della Prefettura, con sospensione temporanea del telecontrollo su via Ugo Bassi solo per i transiti in uscita. Altri cantieri, tra gli altri, sui Colli (per frane) e in via Oriani per i lavori di riqualificazione del progetto Bologna Città 30, mentre resterà transennata fino a venerdì piazza della Mercanzia per il riposizionamento basoli e sigillatura della pavimentazione. Interventi sui basoli al via anche in Strada Maggiore da oggi a venerdì e in viale Berti Pichat (fino a dopodomani); restyling stradale in viale Gozzadini fino a venerdì.