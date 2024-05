Trebbo di Reno. Un festival sui generis fra libri e scrittori

Va in scena oggi e domani, all’Isola del tesoro di Trebbo di Reno, il Festival dei generi letterari Trebbo sui generis. Si parte oggi alle 10 con Raffaella Tamba e la sindaca Belinda Gottardi. Il primo appuntamento vedrà la presenza di Andrea Shaw: in Ho sempre scritto d’amore stavolta ho scritto di te. Fra gli ospiti della rassegna, domani alle 17, Pierluigi Laratonda con Il delitto immaturo. Alle 18, Marilù Oliva racconta la sua L’Iliade cantata dalle dee (finalista premio Bancarella). La scrittrice sarà in dialogo con Linda Cester.