Bologna, 17 febbraio 2020 – Una ragazza bolognese di 17 anni è finita in ospedale a Lugo nella notte tra sabato e domenica. Colpa dell'abuso di alcol. Vedendola ubriaca, gli amici hanno deciso di portarla al pronto soccorso.

Non era in coma etilico e non avrebbe mai perso conoscenza. E' stata dimessa nella mattinata di domenica, dopo che è stata avvisata la famiglia, alla quale è stata riaffidata. Della vicenda sono stati informati i carabinieri. Ad ogni modo, a quanto si apprende, non sono stati avviati accertamenti di natura penale.