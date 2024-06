Ultime rifiniture per la piscina. Primi tuffi già da fine giugno

La piscina di Budrio, che già avrebbe dovuto essere aperta al pubblico, tornerà in funzione verso la fine di questo mese. A comunicarlo, con soddisfazione, è l’amministrazione comunale: "In queste settimane abbiamo effettuato numerosi sopralluoghi per monitorare l’avanzamento del cantiere della piscina, soprallugohi che ci facevano ben sperare di poter inaugurare prima di fine mese. L’ultimo sopralluogo, qualche giorno fa, ha evidenziato che nonostante il lavoro di queste settimane (weekend compresi), alcuni materiali, necessari per ultimare i lavori non sono stati consegnati in tempo. Questo anche a causa delle abbondanti piogge dell’ultimo mese che hanno ostacolato l’avanzamento dei lavori. Le certificazioni ci avrebbero permesso di inaugurare già la struttura, ma preferiamo posticiparla, facendola coincidere con l’apertura, per permettere agli utenti di godersi una piscina completa in tutte le sue parti". Da piazza Filopanti, poi, proseguono: "L’inaugurazione e la conseguente apertura è pertanto posticipata a fine giugno. La profonda ristrutturazione della piscina ha compreso la riqualificazione degli spogliatoi, delle vasche e della pavimentazione e la sostituzione di tutti gli impianti in ottica di efficientamento energetico.

La parte verde non è stata ancora interessata dai lavori ed il gestore per renderla comunque fruibile ha optato per il posizionamento di erba sintetica. I lavori si sarebbero dovuti prolungare fino a metà ottobre, ma abbiamo deciso di accelerare i tempi per aprire in estate.

In autunno ripartirà il cantiere che completerà il rinnovamento con interventi sulle aree verdi e sui gradoni della tribuna. Il costo totale dei lavori ammonta a 1.100.000 euro, interamente finanziati dalle risorse del Pnrr".

z.p.