Un nuovo defibrillatore installato davanti al portone del municipio

Un nuovo defibrillatore è a disposizione dei cittadini di Loiano. Domenica è stato infatti inaugurato il dispositivo Dae donato al Comune di Loiano dalla Pubblica Assistenza di Pianoro e collocato davanti all’entrata principale del palazzo comunale. Presenti il sindaco Roberto Serafini, l’assessore alla Sanità, Giulio Masiello, la consigliera Daniela Benni, la consigliera Sonia Regazzi, la vicesindaca Emanuela Beni, Marco Vigna, la Protezione civile di Loiano e il presidente della Pubblica Assistenza di Pianoro Riccardo Pilon. Il primo cittadino Serafini ha rivolto a Pilon i ringraziamenti sinceri di tutta l’amministrazione. L’assessore Masiello ha sottolineato: "Questo Dae si aggiunge ad altri presenti sul territorio che l’amministrazione sta censendo nell’ambito di un progetto complessivo col quale si intende collegare tutti i dispositivi sia pubblici che privati alla rete Dae RespondER nonché trovare risorse per coprire capillarmente tutto il territorio comunale. Nella consapevolezza dell’importanza della tempestività dell’intervento in caso di arresto cardiaco, l’obiettivo è di rendere accessibili tutti i dispositivi presenti, dove possibile H24 e di organizzare corsi di formazione rivolti alla cittadinanza affinché il maggior numero di persone sia in grado di utilizzarli rapidamente".

z. p.