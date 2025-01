Un panorama inedito sul centro storico da Palazzo Strazzaroli

L’associazione ’Succede solo a Bologna’ ha inaugurato un nuovo tour per ammirare la città dall’alto, al cospetto delle Due Torri. Protagonista è Palazzo Strazzaroli, luogo ricco di storia in Piazza di Porta Ravegnana, proprio di fronte alla Torre degli Asinelli e alla Garisenda. Tutte le domeniche sarà possibile salire fino alle due terrazze panoramiche del Palazzo, da cui si spalanca una vista inedita sul centro storico: la cattedrale di San Pietro, la Torre Prendiparte, il ghetto ebraico, campanili, palazzi storici, i colli e ovviamente le torri cittadine, tra cui, protagoniste assolute, la Asinelli e la Garisenda, che svettano proprio a pochi metri di distanza: queste sono solo alcune delle bellezze che sarà possibile scorgere, da un’altezza di circa 25 metri. ’Strazzaroli Sky Experience’ sarà aperta tutte le domeniche, con cinque fasce orarie di accesso, tra le 10 e le 16.30. La visita sarà anche l’occasione per ricordare la storia di Palazzo degli Strazzaroli - costruito fra il 1486 e il 1496 da Giovanni Piccinini da Como -, detto anche ’dei Drappieri’, perché antica sede della corporazione dei mercanti di stoffe. Il Palazzo è anche celebre per la cosiddetta ’Madonna del Campanello’, che si trova al centro della facciata ed è coperta da un drappo rosso. La statua viene scoperta solo quando la Madonna di San Luca è in città.