Uno spazio per i giovani. Ecco la ’Palestra delle Arti partecipate’

La Palestra delle Arti partecipate prende vita. Ieri, infatti, la ’PaPPa’ stata inaugurata al centro civico Borgatti, in via Marco Polo 51. Dalle 10 alle 13 si sono svolti tanti laboratori e giochi interattivi per offrire un assaggio delle attività del nuovo spazio per bambini, bambine e adolescenti desiderosi di esplorare giochi culturali e si accostarsi a diversi linguaggi artistici.

Palestra delle Arti partecipate è una palestra dove si allenano i talenti artistici, come ad esempio la capacità di narrare una storia, scrivere un testo che potrebbe trasformarsi in un rap, cantare, improvvisare qualche passo di danza, creare un’immagine con varie tecniche, girare video, scattare foto.

Il progetto ’PaPPA’ tra la parrocchia di San Bartolomeo della Beverara, la Biblioteca Lame-Cesare Malservisi, l’Istituto comprensivo 13 con la scuola primaria Bottego e la scuola secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto, Casa Gialla, Beverara 129 e Cantieri Meticci, con il supporto del Quartiere Navile e dell’Area educazione, istruzione e nuove generazioni del Comune, con il cofinanziamento dall’Unione europea (Fondi strutturali e di investimento europei del Programma Nazionale Città Metropolitane e città medie sud 2021-2027).

L’accesso alla Palestra delle Arti Partecipate sarà libero e gratuito ogni lunedì e mercoledì dalle 17 alle 20, giovedì dalle 18 alle 20.