Urne, fattore Bologna: "I cantieri incidono poco. E non c’è solo l’alluvione"

Pasquino, dall’alluvione alle morti sul lavoro, fino all’impatto dei cantieri sulla città: che ruolo gioca Bologna nella corsa alle Regionali?

"Bologna è importante, sempre, perché ovviamente quello che succede qui ha visibilità per tutti. E l’alluvione è stata qualcosa di molto inaspettato e al tempo stesso molto grave per la quotidianità dei bolognesi. Ora dipende come i candidati vogliono approcciarsi a questi eventi". Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza politica all’Alma Mater, analizza con lucidità e garbo uno scenario politico ancora impregnato dalle criticità del disastro climatico, con le elezioni del 17 e del 18 novembre all’orizzonte. Sottolineando, comunque, che "gli elettori hanno anche altre preoccupazioni oltre l’alluvione". Bologna in ogni caso interpreta un ruolo centrale dall’inizio della campagna elettorale, ed è destinata a giocare in prima linea fino alla fine. Fino al testa a testa fra i candidati presidente – Michele de Pascale per il centrosinistra, Elena Ugolini per il centrodestra – organizzato dal Carlino al Duse (14 novembre) e all’arrivo dei leader dei partiti in città.

Dicevamo, c’è soprattutto l’alluvione nei pensieri dei bolognesi. Ma non solo…

"Dipende come chi è in corsa cavalcherà questo evento così impattante. Onestamente, però, non vedo da una parte la capacità di andare oltre il dire “c’è un sindaco che non ha pulito i fiumi”… Forse ci vorrebbe qualcosa in più".

Il tram, la Garisenda, il Passante. Questa è anche la città dei cantieri: un altro tema elettorale?

"Io continuo a trattare l’elettore in maniera razionale: il fatto che Bologna sia sottosopra per i cantieri non incide sulle sorti della regione".

Come mai, secondo lei?

"Perché qualcuno potrà essere infastidito a livello locale, magari dimostrando qualche malcontento in futuro, ma quella per la Regione è un’altra battaglia. Un altro luogo di scontro".

È possibile un “effetto Liguria“?

"Non me ne vogliano i liguri (sorride, ndr), ma l’Emilia-Romagna è molto più importante come partita. In più, la destra da tempo accarezza il sogno di portare via la regione alla sinistra".

I ‘big’ hanno già annunciato che arriveranno sotto le Torri: Meloni, Tajani e Salvini per il centrodestra, Schlein e Bonaccini per il centrosinistra, oltre alla presenza di Conte e all’ipotesi Renzi.

"Tutto questo non mi sorprende. Dopodiché, il fatto che i leader riescano a spostare i voti mi trova ancora una volta dissenziente: i voti li prendono i candidati, questo gli elettori lo hanno capito".

Sarà l’affluenza, semmai, a farne le spese?

"Il rischio che ci sia una partecipazione limitata, ovviamente, persiste. Ma è una tendenza diffusa dappertutto, in Italia e anche all’estero, nonostante da noi mi sembri leggermente più pronunciata. Eppure gli emiliano-romagnoli sanno che la posta in gioco è alta".

Non salteranno quindi l’appuntamento alle urne?

"Voglio dire che sono più attenti di altri elettori. Ecco perché non mi aspetto tonfi clamorosi".