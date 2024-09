Vendevano coca nell’appartamento di via Bonvicini: in manette

Avevano fatto di quell’appartamento di via Bonvicini la loro base di spaccio. Per questo due cittadini albanesi, di 39 e 43 anni, sono stati arrestati, l’altro giorno, dai carabinieri del Nucleo operativo della Bologna Centro. I militari, impegnati in un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio in zona Navile, hanno notato uno il trentanovenne entrare nel condominio, da dove pochi istanti dopo è uscito il quarantatrenne. Quest’ultimo si è messo davanti l’ingresso, lasciando il portone aperto. A quel punto è scattato il controllo: durante l’identificazione i due sono apparsi subito molto nervosi, atteggiamento che ha destato il sospetto dei carabinieri. I militari hanno quindi deciso di perquisire l’appartamento, dove erano nascosti 23 grammi circa di cocaina e 720 euro in contanti, oltre al materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. I due albanesi sono stati quindi arrestati per spaccio ed accompagnati, su disposizione della Procura, nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa dell’udienza di convalida.