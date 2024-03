Zona universitaria, spray urticante sul viso dopo una lite

Aggredita con lo spray urticante al culmine di una violenta lite. È successo nella tarda serata di venerdì in zona universitaria, quando alcuni testimoni hanno chiamato il 113 segnalando una rissa in corso. In realtà, all’arrivo delle pattuglie delle Volanti, in via Petroni c’era soltanto la vittima, una donna con problemi di dipendenza solita frequentare piazza Verdi e strade limitrofe. La donna aveva il volto irritato e gli occhi arrossati a causa della sostanza irritante che le avevano spruzzato in faccia. È stato quindi allertato il 118: i sanitari hanno trasportato la vittima in ospedale, per essere medicata, in codice di lieve entità. Le ricerche degli aggressori, l’altra sera, non hanno dato esito. Probabilmente qualcosa in più sull’accaduto potrebbe emergere dall’analisi delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, dove le situazioni di degrado con frequenza degenerano in violenza. L’ultimo episodio, il 16 marzo scorso, quando un nordafricano era stato accoltellato alla gola in via San Sigismondo.