Torna la Befana di solidarietà: tutti gli appuntamenti a Bologna

Bologna, 19 dicembre 2024 – Se la befana arriva di notte, a Bologna lo fa di giorno e in anticipo. Anche quest'anno, a rallegrare grandi e piccoli, torna il tour della ‘Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris’ che, nella sua 27esima edizione, presenta svariati appuntamenti che terranno impegnate le famiglie durante l'attesa.

L’iniziativa, che partirà il 3 gennaio alle 11, all’ospedale Maggiore, incomincerà con la distribuzione della befana di doni per le bambine e i bambini del reparto pediatrico.

Si sposterà, poi, domenica 5 gennaio alla stessa ora, in direzione dell’ospedale Bellaria per salutare e incontrare i famigliari dei pazienti e i volontari. Inoltre, per l’occasione, Circoli Dipendenti Comunali offriranno in dono agli ospiti i panettoni.

Sempre domenica, con la ‘Befana più buona del mondo’, si animerà anche il Centro Commerciale Vialarga (spazio Conad) che tra letture, balli e animazioni, devolverà il ricavato alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris e distribuirà buoni sconto Conad ai donatori.

La befana prosegue il suo tour lunedì 6 gennaio, giorno dell’epifania, con il tanto atteso giro della befana in trisciò, ormai per tradizione, condotto dal sindaco Matteo Lepore che trasporterà la befana e il cardinale Matteo Maria Zuppi in giro per la città, accompagnato dal Befana Bend di Micheal Bruscia.

Sempre sotto le Torri, davanti al Tuday Conad, dalle 11 sarà esposta una simpatica sagoma della befana per permettere ai cittadini e alle cittadine di fare foto divertenti e di proporsi, qualora volessero, alle candidature Befane 2026.

Il programma dell’epifania, dopo la pausa pranzo, si sposterà all’ippodromo Arcoveggio, dove alle 14.30 si terrà il Gran Premio della Vittoria e Festa della Befana, con un intero pomeriggio dedicato alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris che vedrà la vecchina, distribuire le calze alle più piccole e ai più piccoli proponendo svariate attività.

La giornata terminerà alle 18 in grande stile al Teatro Duse che ospiterà lo spettacolo ‘Il Mago di Oz’ diretto da Sandrà Bertuzzi, e il cui ricavato andrà alla Casa dei Risvegli. Durante l’evento, visto che di solidarietà se ne ha sempre bisogno, anche il Conad contribuirà lasciando in dono alla befana numerose calze da distribuire.