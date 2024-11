Cesare Cremonini, ecco il nuovo album: il titolo è Alaska baby

Bologna, 5 novembre 2024 – L’attesa è finita. C'è il titolo, ‘Alaska baby’. E c'è la data di uscita, il 29 novembre. E soprattutto ci sono la voce e la poetica di Cesare Cremonini che, a due anni e mezzo di distanza, regala ai fan un nuovo album in studio.

E mentre continua il primato in radio del singolo ‘Ora che non ho più te’, così come proseguono i sold out nelle tappe del tour neg li stadi (ora anche a Padova e Torino), si svela questo nuovo lavoro che porta lontano, evocando spazi sconfinati. È un album “nato al confine- spiega la popstar bolognese- in cui un’altra volta ho cercato di superare i miei limiti.

Il tema più importante di ‘Alaska baby' è quello della rinascita. Tutte le canzoni sono legate a questo filo. La redenzione, il perdono, la ricompensa, tutto passa attraverso il coraggio di amare, qualcosa che inevitabilmente sentiamo di meritare ma che ci affanna e ci spaventa. Siamo tutti bisognosi di questo, di rinascere attraverso l’amore”.

E alla neve dell’Alaska rimanda anche la copertina dell’album: su uno sfondo bianco e minimale, due sfere colorate di uniscono formando un simbolo ispirato alla ‘Tomba Brion' progettata dall’architetto e designer Carlo Scarpa: una visualizzazione dell’incontro e dell’unione dei due opposti in un’unica anima.

Suggestivi anche i colori, che richiamano quelli delle aurore boreali che in queste ore tornano sui suoi profili social: proprio in quel suo viaggio avvenuto nell’inverno del 2023, infatti, ha visto la luce questo lavoro definito da Cesare “vitale come un disco d’esordio”.

Un viaggio raccontato ora dalle dodici tracce, come a comporre un caleidoscopio di suoni e generi musicali diversi che si mescolano fra loro per portare la carriere venticinquennale di Cesare in territori inesplorati .

Fra i brani, di cui Cesare è anche produttore artistico, si sente la voglia di andare oltre i propri confini. Oltre ‘Alaska baby’ e ‘Ora che non ho più te’ rientrano nell’album anche ‘Aurore boreali’, ‘Ragazze facili’, ‘Dark room’, ‘San Luca’, ‘Un’alba rosa’, ‘Streaming’, ‘Limoni’, ‘Il cuore è già tuo’, ‘Una poesia’ e ‘Acrobati’.

Risuona come un omaggio alla sua Bologna, dunque, il brano San Luca, la basilica che da sempre veglia sulla città e al cui portico da due anni Cremonini regala luci speciali durante il festival di giugno: chissà che non sia questa la traccia con l’attesa collaborazione con l’amico Luca Carboni, come anticipato dal Carlino.

In attesa di scoprirlo, il disco si può già pre-ordinare sul sito https://cesarecremonini.bio.to/alaskababy , mentre sullo shop di Universal Musica Italia sarà acquistabile in formato 2LP colorato, 2LP nero e cd con la possibilità di partecipare a due esperienze. Pre-ordinando da oggi il doppio vinile colorato, infatti, si può accedere al firmacopie con l’artista al cinema Anteo Palazzo del Cinema (il 29 novembre a Milano), al Modernissimo di Bologna (30 novembre), al Teatro Amba Jovinelli di Roma (2 dicembre) e al Modernissimo di Napoli (3 dicembre).

Pre-ordinando sempre da oggi il doppio vinile nero e il cd, invece, si potrà partecipare alla ticket pre-sale per acquistare i biglietti delle date già annunciate del tour ‘Cremonini live25’, comprese quelle sold out.

Un altro viaggio, quello negli stadi italiani, che accenderà l’estate dell’artista bolognese: la data zero sarà a Lignano l’8 giugno, per poi proseguire a Milano il 15 (sold out) e 16 giugno; al Dall’Ara di Bologna il 19 e 20 giugno (entrambe le date esaurite); a Napoli, sempre sold out, il 24 giugno, così come a Messina il 28.

Cremonini sarà poi il 3 e 4 luglio a Bari, l’8 luglio a Padova con un nuovo tutto esaurito, così come a Torino il 12 luglio prima delle notti magiche a Roma il 17 e 18 luglio.