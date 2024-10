Cesare Cremonini in concerto: sold out a Bologna, ecco dove raddoppia le date

Bologna, 2 ottobre 2024 - Cremonini Live25: sold out a Bologna. A pochi giorni dall'apertura della vendita dei biglietti, quello di Cesare Cremonini si conferma uno dei tour più attesi del 2025 con il "tutto esaurito" a Bologna, città del cantante, e una nuova data sia a Roma che Bari dove lo spettacolo di raddoppia: nella Capitale si aggiunge al calendario la data del 18 luglio all’Olimpico e al San Nicola di Bari, il 4 luglio. La caccia ai biglietti, con le prevendite, è già scattata su tutte le piattaforme.

Cesare Cremonini è pronto a tornare sul palco: nuove date per il tour 2025

In sole sei ore dall'apertura delle vendite, erano stati venduti 300mila biglietti e il 27 settembre era già sold out sotto le Due Torri la data del 20 giugno allo stadio Dall'Ara. Cremonini ha annunciato il nuovo tour con un conto alla rovescia su Instagram e il 23 settembre ha svelato la novità ai tutti i suoi follower che attendevano da tempo un suo ritorno sul palco. Nello stesso giorno è uscito a anche il nuovo singolo “Ora che non ho più te”.

Grande attesa per il ritorno di Cesare Cremonini sul palco, il cantante bolognese ha in programma 10 date per il tour del 2025

Ecco tutte le date del Cremonini Live25

Cesare Cremonini torna sul palco, ecco le date del tour: 8 giugno Lignano, 15 giugno Milano, 19 giugno (sold out) e 20 giugno (sold out) Bologna, 24 giugno Napoli (sarà la prima volta allo stadio Maradona per il cantante), 28 giugno Messina (un ritorno dopo 7 anni di assenza), 3 e 4 luglio Bari, 8 luglio Padova, 12 luglio Torino, 17 e 18 luglio Roma.