Cesare Cremonini verso Liverpool per il Bologna in Champions: il video messaggio esclusivo

Bologna, 2 ottobre 2024 – “L’emozione è tutta per stasera, non vedo l’ora di essere allo stadio”. Dopo i messaggi di Gianni Morandi, di Matteo Lepore e Pier Ferdinando Casini, anche il cantante Cesare Cremonini invia un video esclusivo a il Resto del Carlino, in cui si vede che è in viaggio verso Liverpool per assistere a una partita che, comunque andrà, è già nella storia.

"Ciao a tutti gli amici del Carlino”, esordisce nel video Cremonini. “Sono in autostrada tra Manchester e Liverpool. Anch’io sto andando a vedere il Bologna. Ho la maglia della Champions da mettere appena arrivo, c’è anche il mio cognome, ma quello che conta è lo stemma del Bologna. Tra poco entrerò nello stadio storico Anfield. È la prima volta per me come per tutti noi bolognesi, l’aereo era pieno e più o meno tutti la pensiamo allo stesso modo. Un po’ di umiltà ma anche sogno”.

Cesare Cremonini in viaggio verso Liverpool per vedere la partita del Bologna in Champions League

"So che Gianni (Morandi, ndr) mi ha anticipato ed è già a Liverpool per le sue scorribande storiche. Adesso lo raggiungo. Sarà bellissimo. È un'emozione incredibile non solo per chi segue lo sport, il calcio, per i tifosi”, continua Cremonini. “Credo che sia un evento storico per tutta la città. Ed è alla città che rivolgo un abbraccio dall’Inghilterra”, conclude.