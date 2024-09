Il malore improvviso di Elettra Lamborghini: non ci sarà a Radio Bruno Estate: ecco come sta

Bologna, 29 agosto 2024 – Nella giornata di ieri, Elettra Lamborghini ha denunciato sul suo profilo Instagram l’insorgenza di un malore improvviso, in un primo momento scambiato per labirintite, e ha messo in guardia i suoi fans sulla sua possibile assenza per le prossime esibizioni in programma.

Successivi accertamenti hanno invece identificato l’origine dei problemi dell’artista bolognese. "Mi hanno appena fatto una puntura, ma non è labirintite – spiega Elettra Lamborghini in una storia su Instagram –, bensì una vertigine parossistica posizionale. Sono tutto il giorno a letto”.

La vertigine parossistica posizionale è una fastidiosa complicazione agli otoliti delle orecchie che causa episodi di vertigine di breve durata.

Elettra Lamborghini, racconta nelle storie di aver avvertito un forte giramento di testa che l’ha fatta barcollare “come una trottola” e l’ha fatta crollare a terra. Per risolvere la delicata situazione, le è stata praticata la manovra di risistemazione dei piccoli cristalli di calcio che erano finiti fuori sede e anche un doloroso “punturon”, come dice la diretta interessata.

A questo punto, gli impegni che l'artista aveva programmato da tempo rischiano di saltare. Infatti, l’artista ha già comunicato che non prenderà parte all'evento gratuito di Radio Bruno Estate che si terrà stasera in piazza del Duomo a Prato.

"Buongiorno ragazzi purtroppo non sono nelle condizioni di venire questa sera, mi dispiace tanto.. almeno oggi cammino ma sbando tutta, non credo sia il caso di salire sul palco..", scrive l’artista sempre sui social.

A rischio anche l’ultima tappa dell’Elettraton Tour 2024, prevista per il 7 settembre a Bonorva, in provincia di Sassari: i fan restano col fiato sospeso.