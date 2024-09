Bologna, 12 settembre 2024 - E' andata sold out proprio come i suoi concerti: la moneta dedicata ad Albachiara di Vasco Rossi è introvabile. E' stata esaurita a meno di tre mesi dalla sua emissione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La moneta ha un valore nominale di 5 euro, ma gli appassionati sono disposti a pagare nelle varie aste online fino al 1000% del suo valore originario per poterla esibire nel proprio espositore.

La moneta dedicata alla celebre canzone di Vasco Rossi "Albachiara" ha da un lato il testo, dall'altro una ragazza raffigurata con in mano dei libri mentre cammina 'per strada mangiando una mela coi libri di scuola'

A dare l'annuncio della moneta in arrivo era stato proprio il rocker di Zocca. "Clamoroso - aveva scritto sui social a gennaio , sulla Gazzetta Ufficiale la notizia che nel 2024 verrà coniata una moneta in argento rodiato 'nuova di Zecca' in omaggio ad Albachiara. Da una parte, il testo della canzone. Al rovescio una ragazza raffigurata con in mano dei libri mentre cammina 'per strada mangiando una mela coi libri di scuola'. Prima della serie 'Canzoni italiane'. Da collezionisti".

Il successo dei clic day

Il successo di questa piccola-grande opera d'arte, realizzata dall'artista-incisore Silvia Petrassi e coniata presso le officine dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è stato dirompente sin dalle prevendite: in occasione del primo click day, lo scorso 7 febbraio, si è registrato un vero e proprio boom di prenotazioni. Lo stesso è successo nei successivi click day, il 5 marzo e il 9 aprile. I tanti che non sono riusciti a prenotarla, hanno dovuto attendere il giorno dell'emissione, l'11 giugno, per provare ad aggiudicarsi le ultime rimaste del contingente iniziale (10mila pezzi). Anche in questo caso le monete si sono esaurite in brevissimo tempo.

Albachiara, la canzone più amata

Nel 2023 Albachiara, uscita il 30 aprile del 1979, è stata eletta come la canzone più amata negli ultimi 45 anni di radio. Nei giorni scorsi, il video di Vasco Rossi che, sui suoi canali social, si è calato nel ruolo di unboxer della "sua" moneta, ha definitivamente consacrato l' "Albachiara da 5 euro" come oggetto di culto e come un ottimo investimento.

“È arrivata…la moneta dedicata ad “Albachiara” – ha scritto il Komandante in un post -. Apro insieme a voi (followe, ndr) la bellissima confezione della moneta del conio italiano.. è una cosa trionfale! Che meraviglia... E adesso posso andare..a spenderla! Evviva”.