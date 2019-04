Firenze, 14 aprile 2019 - Pioggia battente al ‘Franchi’, ma le emozioni scarseggiano: il derby dell’Appennino tra Fiorentina e Bologna (foto) termina con un pareggio a reti bianche, con i rossoblù che sono sembrati più preoccupati di non subire gol piuttosto che di segnare.

Montella, per la sua ‘prima’ alla guida dei viola, ottiene un punto che sta stretto alla formazione toscana, anche in virtù della mole di gioco e di occasioni create. Il Bologna, in classifica, lascia l’Empoli terzultimo lontano tre punti e inizia a proiettarsi alla gara di sabato prossimo: al Dall’Ara arriverà una Sampdoria con l’umore a mille dopo la vittoria nel derby. L’unico problema per Mihajlovic saranno le squalifiche: contro i doriani non ci saranno Dijks e Santander.

Montella sceglie il 3-5-2 per il suo ritorno in viola: in mediana Dabo, davanti Simeone e Muriel; Mihajlovic non sorprende e conferma il 4-2-3-1 visto contro il ChievoVerona con l’unica novità rappresentata dalla presenza in mezzo al campo da Poli che rileva Dzemaili al fianco di Pulgar.



Il primo tentativo a inizio partita lo firma Chiesa, dopo una buona azione sulla fascia da parte della Fiorentina, ma il tiro del numero 25 finisce alto sulla traversa. Ed è sempre la Fiorentina, al 10’ minuto, a sfiorare il vantaggio, con Simeone che riparte in contropiede senza riuscire, al momento della conclusione, a battere Skorupski. Al 18’ la pioggia tende un brutto scherzo al portiere rossoblù che, in uscita, non riesce ad agguantare il pallone, che arriva sui piedi di Dabo, bravo a provarci di prima intenzione: il Bologna si salva grazie al suo estremo difensore, chiamato a intervenire per la seconda volta in poco meno di venti minuti.

Non si salva, invece, Mitchell Dijks che intorno alla mezzora entra in contrasto con Chiesa: per Giacomelli nessun dubbio e ammonizione per il terzino olandese, il quale, diffidato, salterà la sfida di sabato contro la Sampdoria. Il Bologna si fa vedere solamente al 40’ grazie all’azione costruita sull’asse Dijks-Orsolini, con l’esterno di proprietà della Juventus che riesce a raccogliere il profondo cross dell’olandese, ma il passaggio in mezzo all’area viola viene respinto da Lafont. Il primo tempo si chiude con la Fiorentina che prova a schiacciare gli ospiti: Bologna più impegnato nella fase difensiva che in quella offensiva nei primi 45 minuti.

La ripresa si apre senza cambi ma solamente con l’ingresso, in curva ‘Fiesole’, dei tifosi viola rimasti fuori per proteste nella prima frazione di gara; e, soprattutto, con la prima occasione targata Muriel, che si coordina bene ma non inquadra lo specchio per poco. Un paio di minuti dopo gli replica Chiesa, il quale libera un destro che sibila accanto al palo, sotto il nubifragio del ‘Franchi’. I padroni di casa tornano a spingere alla ricerca del vantaggio, e lo fanno con Muriel: liberatosi di Lyanco nel duello corpo a corpo, il centravanti colombiano scarica addosso a Skorupski un mancino violento ma poco preciso, sul quale è facile intervenire. Il primo cambio, pressochè obbligato, Mihajlovic lo opera al 27’ sostituendo Pulgar (che avvertiva un fastidio muscolare) per inserire in mediana Dzemaili.

Nel giro di tre minuti due situazioni simili in entrambe le aree di rigore, con Giacomelli che ammonisce per simulazione prima Muriel e poi Palacio: sul contatto tra Pezzella e l’attaccante argentino, però, rimangono dubbi. A dieci dal termine è nuovamente Muriel a far impazzire e spaventare la difesa rossoblù: il cross dalla sinistra non trova nessuno in area, ma va a colpire a Skorupski battuto. Santander, entrato nel secondo tempo per Palacio, si fa notare solamente per un’entrata da dietro su un avversario: giallo inevitabile e sfida con la Sampdoria che il paraguaiano non disputerà a causa della diffida. L’ultima occasione la firma Orsolini, con l’ex Atalanta che prova a beffare Lafont dopo un errore del portiere: l’estremo difensore torna in tempo in area e para la sfera, con la gara che si avvia verso il pari finale.



Il tabellino

Fiorentina-Bologna 0-0



Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Dabo, Veretout, Gerson (32’ st Benassi), Biraghi; Simeone (11’ st Mirallas), Muriel (42’ st Vlahovic). Allenatore: Montella. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Laurini, Vitor Hugo, Hancko, Norgaard, Fernandes, Graiciar, Montiel.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Pulgar (27’ st Dzemaili), Poli (33’ st Donsah); Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio (36’ st Santander). Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Santurro, Calabresi, Nagy, Krejcì, Paz, Svanberg, Edera, Falcinelli.



Ammoniti: 28’ pt Dijks (B), 28’ st Muriel (F), 31’ st Palacio (B), 38’ st Santander (B), 48’ st Veretout (F)

Note: Recupero: 0’ pt, 3’ st.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

