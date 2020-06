Bologna, 22 giugno 2020 – Finalmente si torna in campo, finalmente il Bologna torna a giocare: a distanza di quasi 4 mesi dall’ultima volta (era il 29 febbraio quando, a Roma, i rossoblù di Mihajlovic veniva sconfitto per 2 a 0 contro la Lazio), Poli e compagni torneranno a battersi in campionato. L’avversario, uno dei più temuti e uno dei più attesi, è la Juventus di Maurizio Sarri, reduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli: calcio d’inizio alle 21.45 di stasera in un Dall’Ara deserto, con Rocchi della sezione di Firenze chiamato a dirigere la gara valevole per il 27° turno; diretta tv sui canal 202 e 251 di Sky.

La classifica della serie A



Il Bologna di Sinisa Mihajlovic va a caccia di punti importanti che gli permettano di rimanere vicini alla zona che significherebbe, a fine campionato, Europa League: fermo a 34 punti dopo 26 partite, si augura di poterne mettere altri in cascina dopo la gara di questa sera. Per farlo si affida al 4-3-3, versione modificata del modulo che fin qui il tecnico serbo ha sempre utilizzato: Skorupski in porta, difeso dalla linea a quattro composta da Tomiyasu, Danilo, Denswil – assente lo squalificato Bani – e Dijks, che torna dopo aver saltato, di fatto, fin qui quasi tutta la stagione.

A centrocampo assente, sempre per squalifica, Schouten: assieme a Medel, schierato vertice basso, ci saranno Soriano e con molta probabilità Mattias Svanberg, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Poli e Dominguez. Davanti Sansone dovrebbe scalzare Palacio, con Barrow prima punta e Orsolini schierato sul versante offensivo di destra. Assenti anche Skov Olsen, che rimarrà out per un mese, e Santander, ai box per tre settimane e in ogni caso assente causa squalifica contro la Juventus.

Per Sarri, invece, c’è da risollevare l’ambiente bianconero dopo lo scivolone in Coppa: per farlo il tecnico toscano manderà in campo Szczesny protetto da De Ligt e Bonucci in mezzo alla difesa e da Cuadrado e De Sciglio sulle fasce, vista l'indisponibilità di Alex Sandro; in regia, spazio a Bentancur, con Ramsey e Matuidi ai suoi lati. In attacco, nessun dubbio: Dybala partirà da una posizione più centrale, con Douglas Costa e Ronaldo che si posizioneranno defilati. Indisponibili, causa infortunio, anche Higuain, Demiral e Chiellini.

Bologna Juventus, probabili formazioni



Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Soriano, Medel, Svanberg; Orsolini, Barrow, Sansone. Allenatore: Mihajlovic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Arbitro: Rocchi di Firenze.

Diretta tv: ore 21.45, Sky (canali 202, 251).