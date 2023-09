Santori con pesto e Cbd in consiglio comunale, FdI risponde col ragù: “Questo fa bene, la cannabis no”

Bologna, 15 settembre 2023 – Da sugo a sugo. Se Mattia Santori porta in Consiglio comunale un vasetto di pesto e uno di Cbd, (facendo infuriare una fetta di Liguria), FdI risponde con una porzione di ragù. “E’ sicuramente meglio della cannabis e, a differenza di questa droga, sicuramente fa bene. Qualsiasi droga invece fa male”, spiega il capogruppo Stefano Cavedagna.

Stefano Cavedagna con il vasetto di ragù e Mattia Santori

E l’alfiere FdI ricapitola quanto successo nei giorni precedenti: "Le grandi feste della sardina Santori proseguono. Dopo aver chiesto di portare il Consiglio comunale di Bologna a vedere una piantagione di cannabis, ha dichiarato che la Cbd è come il pesto alla genovese”.

“È molto pericoloso che si banalizzino le droghe paragonandole a cibo di largo consumo – prosegue Cavedagna -. Questo porta soprattutto i più giovani a credere di non subire effetti sulla salute dal loro uso. È grave che questo accada da parte di un rappresentante delle istituzioni".

"Ecco quindi spiegato perché gli abbiamo regalato un vasetto di ragù: per veicolare il messaggio che è bene mangi solo prodotti di qualità e lasci stare le droghe. Peccato che non fosse presente in Consiglio, ma affinché non perdesse l'occasione di assaggiarlo glielo abbiamo fatto recapitare", conclude.