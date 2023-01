Bologna Fc Mercato: Kasius verso il Belgio. Vignato, no al rinnovo

Kasius verso il Belgio Vignato, no al rinnovo

Bologna, 21 gennaio 2023 – Aspettando Saputo ed eventuali novità sul budget di mercato, con nuovo summit previsto in giornata, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio provano a muoversi per soddisfare le richieste di Thiago Motta, che già un due mesi fa identificò nell’innesto di un terzino sinistro la priorità. Buone notizie per il tecnico: Denso Kasius è vicino al trasferimento in prestito al KV Kortrijk, formazione belga in cui milita l’ex attaccante rossoblù Avenatti. Considerato che l’uscita, tanto dell’olandese quanto di Vignato è fondamentale per portare a termine l’acquisto almeno del terzino sinistro, è una prima svolta.

La seconda deriva dal fatto che Vignato abbia finalmente sciolto le riserve: non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno 2024 e non accetterà richieste di prestito dalla B, ove Reggina e Frosinone avrebbero fatto carte false per averlo. Morale, o troverà squadra in A (sondaggi di Sassuolo e Samp) o si tratterà una sua cessione a giugno nonostante il rischio che il fantasista possa passare sei mesi da separato in casa. Poco importa.

La cessione imminente di Kasius, la cui partenza potrebbe essere annunciata nel giro di un paio di giorni, offre al Bologna la possibilità di provare a stringere per un terzino sinistro. La Fiorentina non cambia posizione per Terzic (23 anni), che difficilmente sarà ceduto prima di giugno.

Così, il Bologna tenta un nuovo assalto per Oleg Reabciuk (24 anni) dell’Olympiakos. Il club greco chiede 4 milioni per la cessione a titolo definitito, il Bologna insiste nel proporre un prestito con diritto di riscatto, magari da trasformare in obbigo legato a presenze e rendimento o trasferimento a titolo definitivo spalmando in 2-3 anni il costo. Le ultime uscite di Cambiaso e Lykogiannis hanno fatto sì che la dirigenza rompesse gli indugi e che il giocatore moldavo, di passaporto portoghese, sorpassasse la concorrenza di Riccardo Calfiori (20) del Basilea, che rimarrà nei radar in vista del mercato estivo, considerato il fatto che Lykogiannis è giocatore sotto esame e sotto la lente d’ingrandimento, per il quale non si esclude una cessione in estate. Il tutto considerando che è ritenuta eccessiva la richiesta di 8 milioni per Doig (20) del Verona, che sarebbe la prima scelta e che sarà comunque seguito in futuro.

Nell’attesa, a Casteldebole si pensa a un rilancio per Reabciuk, calciatore che vanta 39 presenze con la nazionale moldava e 8 presenze di Europa League. Le difficoltà nel reparto, testimoniato dalle ultime uscite di Cambiaso e Lykogiannis, raccontano come ci sia bisogno di rinforzi pronti all’uso. I contatti sono in corso, con il Bologna pronto a considerare nuove soluzioni in caso di fumata nera.