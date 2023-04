Dieci Colli 2023 a Bologna, data e percorsi

Bologna, 27 aprile 2023 - Mancano pochi giorni al via. E l’ormai tradizionale ‘Dieci Colli’ – uno degli eventi più amati dai ciclisti bolognesi e non solo - è pronta a “pedalare con tutte le sue forze”.

La presentazione della Dieci Colli a Bologna (FotoSchicchi)

Giunta alla sua 37esima edizione, la granfondo organizzata fin dalle origini dal Circolo Giuseppe Dozza Tper andrà in scena domenica 30 aprile, con partenza e arrivo dal Centro Commerciale ViaLarga, in zona San Vitale: le iscrizioni sono ancora aperte, ma già in questi giorni si contano oltre 600 appassionati pronti a montare in sella per affrontare il doppio impegno. I percorsi, infatti, saranno due: la Granfondo (146 chilometri) dove il tracciato della corsa sconfinerà in territorio toscano, raggiungendo il Passo della Raticosa a quota 968 metri sul livello del mare – il punto più elevato del percorso - e la Mediofondo (104 chilometri) che avrà un dislivello totale di 1.318 metri e raggiungerà l’altezza massima di 494 metri sul livello del mare.

Tra i momenti più attesi dei cicloamatori, quest’anno sarà possibile prendere parte a una “gara nella gara”, ovvero il “Gran Premio Scalatori – T Motor Bologna”. Durante la kermesse cittadina, saranno infatti cronometrate due salite, amatissime dal popolo del pedale: parliamo di quelle di Quinzano e Settefonti.

Nella speciale classifica, stilata per somma di tempi, rientreranno i partecipanti ad entrambi i percorsi, e verranno premiate le prime tre donne e i primi tre uomini.

Con la “Dieci Colli” sarà inoltre tempo di coniugare anche allo sport anche l’aspetto culturale e ludico: intorno ai percorsi, cuore pulsante dell’evento, ruotano infatti una serie di manifestazioni collaterali. È il caso di “Dieci Colli Kids Ride Park” dedicato a tutti i bambini dai 6 ai 10 anni che vorranno cimentarsi, il sabato che precede l’evento, su un percorso a loro dedicato all’interno del Parco Tanara, presentandosi con bici da corsa o Mbt.

Ai più piccoli, dai due ai cinque anni, sarà proposta una mini gimkana da affrontare in triciclo o bici senza pedali. Sempre sabato 29 aprile, alle ore 18, non mancherà la presentazione del volume “Fausto Coppi, la grandezza del Mito” con la presenza del curatore dell’opera, Luciano Boccacini.

“Questa è una manifestazione che vogliamo mantenere salda nel presente e nel futuro – precisa l’assessora allo sport, Roberta Li Calzi – è un valore aggiunto che Bologna può vantare e che continua a generare grande entusiasmo”.

Fa eco il consigliere delegato ai grandi eventi sportivi, Mattia Santori: “Il ciclismo ha tanti valori collaterali, ricadute positive sulla comunità – afferma – e ti dimostra quanti chilometri si possono fare con la sola determinazione e forza delle proprie gambe. Non c’è nulla di meglio del ciclismo per coniugare sport e turismo: questo evento si conferma una grande occasione”.