Nainggolan torna in Italia: l’ex Roma e Inter ritrova De Rossi e cercherà di salvare la Spal in B

Radja Nainggolan torna in Italia: ufficiale l’ingaggio del centrocampista belga classe 1988 da parte della Spal, con contratto fino a giugno e rinnovo automatico per un’altra stagione all’avverarsi di determinate condizioni. Cresciuto nel Beerschot ed entrato poi nel vivaio del Piacenza nel 2005, ha vestito in Italia anche le maglie di Cagliari, Roma, Inter e ancora Cagliari, prima del ritorno in Belgio all’Anversa. In biancazzurro, dove ritroverà come allenatore l’ex compagno di squadra in giallorosso Daniele De Rossi, indosserà la maglia numero 44. Proprio De Rossi lo ha voluto fortemente e la presenza del tecnico è stata determinante per convincere il Ninja, che ieri ha sostenuto il suo primo allenamento con la sua nuova squadra, a tornare in Italia. La Spal, presieduta da Joe Tacopina, è impegnata nella corsa salvezza di B e si sta rafforzando con nomi altisonanti da Fetfatzidis a Nainggolan a Pepito Rossi.