Notte dei ricercatori 2023 a Cesena: incontri, dimostrazioni e approfondimenti

Cesena, 29 settembre 2023 – “La ricerca è una cosa bellissima, perché dalla ricerca emergono le soluzioni messe a disposizione della società. Con la ricerca si cresce e ci si sviluppa. Come università, ma anche e soprattutto come territorio. E l’Emilia Romagna in quest’ottica è un fiore all’occhiello a livello europeo se non addirittura planetario. Perché di realtà come quella che si trova qui dalle nostre parti se ne contano ben poche in giro per il mondo. Nell’arco di pochi chilometri racchiudiamo eccellenze di ogni genere, che spaziano dal settore dei motori a quello farmaceutico, o alimentare”. Sono le parole con le quali il delegato del rettore dell’Università di Bologna per i rapporti con le imprese e la ricerca industriale Claudio Melchiorri ha aperto a Cesena la ‘notte dei ricercatori’, evento organizzato da ‘Society’ su scala internazionale e pensato appunto per presentare in maniera divulgativa e accattivante il frutto dello studio accademico le cui ripercussioni possono toccarsi con mano nella vita di tutti i giorni. “La ricerca – ha ribadito Melchiorri – deve essere libera, responsabile e inclusiva. Il titolo dell'iniziativa, ‘Ripensaci’ deve proprio far riflettere sul fatto che è necessario soffermarsi sull'importanza di questo settore, fondamentale per il nostro futuro. In particolare penso al mondo delle imprese, col quale la nostra università ha stretto un legame solido, fatto di confronti e di scambi. Facciamo addirittura dello ‘scouting’ tra i nostri studenti alla ricerca delle idee più interessanti da potere trasformare in progetti concreti, attraverso incubatori e progetti che favoriscano startup. Chi si occupa di ricerca è sulla ‘cresta dell'onda’, perché è nel posto giusto al momento giusto. La nostra realtà in particolare può contare sull’impagabile apporto di 100.000 ‘cervelli’: quelli degli studenti, dei docenti dei ricercatori che quotidianamente mettono a disposizione le loro competenze per costruire un domani migliore”. A Cesena l’evento è stato organizzato nei locali della Biblioteca Malatestiana, polo culturale di riferimento della città, dove per tutto il giorno, fino a mezzanotte, sono in programma incontri, dimostrazioni e approfondimenti dedicati a tutti i comparti oggetto di studio nei dipartimenti del territorio.

Si è così spaziato dall’informatica all'architettura, passando per le scienze alimentari e la psicologia. Innovazioni e curiosità, con l'effetto ‘wow’ garantito per tutti, dai bimbi delle scuole elementari che sono stati i primi a mettersi in fila alla porta, fino alle famiglie, agli studenti in procinto di conseguire la maturità, agli appassionati dei vari settori e pure ai ‘nonni’.