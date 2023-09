Notte dei ricercatori 2023 a Bologna e in Emilia Romagna: dove andare e il programma

Bologna, 28 settembre 2023 – Torna la notte della scienza in Emilia Romagna. Domani venerdì 29 settembre avrà il via la Notte europea dei ricercatori 2023, l’evento dedicato al sapere scientifico e all’importanza della ricerca nella vita di tutti i giorni e che si svolgerà in contemporanea in 26 Paesi in tutto il continente.

Notte dei ricercatori 2023: dove andare a Bologna e in Emilia Romagna

Il tema di quest’anno è ‘Interpretare il passato, esplorare il presente, immaginare il futuro’. Alla serata della scienza - targata Society e organizzata dai ricercatori del Cnr, Università di Bologna, Cineca, Inaf, Infn e Ingv - partecipano le città di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Faenza, Rimini e Ferrara. Ecco di cosa si tratta e dove si svolgerà l’evento città per città.

Che cos’è la Notte dei ricercatori

La Notte europea dei ricercatori è un evento annuale che si tiene in molte città europee per promuovere la ricerca scientifica e avvicinare il pubblico alla scienza e alla ricerca. Questa iniziativa è stata lanciata nell'ambito del Settimo Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico dell'Unione Europea (FP7) ed è finanziata dal programma Orizzonte 2020. L'obiettivo è quello di mettere in evidenza il lavoro dei ricercatori e delle ricercatrici, mostrando il loro contributo alla società e all'innovazione. Durante l'evento, università, centri di ricerca, musei scientifici e istituzioni aprono le porte al pubblico per offrire una serie di attività interattive, come laboratori, dimostrazioni, conferenze, mostre e giochi, che coinvolgono persone di tutte le età.

Come partecipare

Gli eventi della Notte dei ricercatori sono gratuiti, ma per alcuni è obbligatoria la prenotazione. Di seguito i programmi, le location e gli eventi città per città che puoi prenotare direttamente dal sito nottedeiricercatori-society.eu/eventi.

Notte dei ricercatori a Bologna: dove e quando

Le attività saranno suddivise in tre macroaree, facilmente individuabili grazie all’allestimento realizzato in collaborazione con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti. I visitatori potranno così scegliere tra le diverse attività per provare ad “esplorare il presente”, “immaginare il futuro” e “interpretare il passato”.

Alle 18 ci sarà il taglio del nastro sul palco di piazza Lucio Dalla con l’attore bolognese Stefano Bicocchi. All’evento parteciperanno anche ricercatori e ricercatrici dell’Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna con lo spazio espositivo “Facciamo funzionare la testa”. Qui gli studiosi dell’Istituto illustreranno alcune delle loro principali attività di ricerca: neuroimmagini, neuroriabilitazione, neurogenetica, brain aging e biobanca, con un focus sull’Alzheimer.

Tutti gli eventi di Bologna

L’elenco completo degli eventi di Bologna è a questo link e qui di seguito.

Notte dei ricercatori a Cesena: dove e quando

La serata si svolgerà ancora una volta presso la biblioteca Malatestiana in piazza Bufalini. La Notte dei ricercatori di Cesena inizia alle 9 del mattino per le scuole elementari e medie potranno approfondire il tema del cambiamento climatico e della sostenibilità con laboratori interattivi. Il taglio del nastro che darà ufficialmente il via all’evento ci sarà alle 17.15 in compagnia del professor Claudio Melchiorri, delegato ai Rapporti con le imprese e ricerca industriale, insieme ai ricercatori. A partire dalle 18 e fino alle 24 ci saranno poi incontri, laboratori e dimostrazioni sulla scienza all’interno del progetto riPENSAci.

Programma completo degli eventi di Cesena a questo link.

Notte dei ricercatori a Forlì: dove e quando

A Forlì si incomincia alle 16 con le attività del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione di Unibo presso l’Aula Nassiriya. Si tratta di una sorta di escape room didattico con l’assistente virtuale “Alexa”. Alle 18 saluti con le autorità presso la Cittadella del Buon Vivere. Dalle 18 alle 24 nell’area mussale del San Domenico tutte le altre attività: workshop di calligrafia cinese, l’esposizione di prototipi di ingegneria meccanica e aerospaziale, esperimenti su tessuti e cellule, dimostrazioni di anatomia virtuale, un levitatore acustico in azione, esperimenti di realtà virtuale. Per cena da non perdere gli aperitivi scientifici “Semi di conoscenza”. Per i più piccoli, invece, dalle 18.30 alle 21.30 al Chiostro le gag degli scienziati di Leo Scienza.

Programma completo degli eventi a Forlì a questo link.

Notte dei ricercatori a Ravenna, Marina di Ravenna e Faenza: dove e quando

Il taglio del nastro della notte della scienza sarà qui alle 18 al Museo d’Arte della città di Ravenna. Alle 18.30 aperitivo nella Loggia al piano terra del MAR dopodiché fitto programma di laboratori e dimostrazioni fino alle 24 che spazieranno tra scienza, arte e musica. Eventi e laboratori anche al Tecnopolo di Ravenna a Marina di Ravenna da non perdere la visitala Centro di Ricerca Ambiente, Energia e Mare in via Ciro Menotti 48 alle 18 o alle 19. A Faenza, invece, appuntamento dalle 18 al Complesso Ex Salesiani, in via San Giovanni Bosco 1, per fare esperimenti ed esperienze con la “gastronomia molecolare”.

Programma completo degli eventi a Ravenna e dintorni in questo sito.

Notte dei ricercatori a Rimini: dove e quando

A Rimini il taglio del nastro è previsto alle 16.15 al Dipartimento di Scienze per la Qualità della vita, in corso d'Augusto 237. Ma i diversi eventi si svolgeranno anche presso Cortile e Aule Alberti del Campus di Rimini e alla Palestra Alma Gym. Tra gli appuntamenti anche una lezione-concerto su come musicisti e compositori hanno raccontato la città durante gli ultimi decenni.

Programma completo degli eventi a Rimini a questo link.

Notte dei ricercatori a Ferrara: dove e quando

A Ferrara l'appuntamento è in centro storico, in piazza Castello. I visitatori saranno qui accolti dagli stand dell’Università di Ferrara e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Ferrara. Saluti istituzionali alle 18 con la rettrice Laura Ramaciotti, dopodiché un ricco calendario di eventi fino alle 24. Per la serata anche un appuntamento teatrale alle 20.30 a Palazzo Bevilacqua Costabili, sede del Dipartimento di Economia e Management, dove andrà in scena "Il Ciclope - Libero adattamento da Euripide”.

Il programma completo degli eventi a Ferrara a questo link.