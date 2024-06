A Villa Torlonia il verso dei romagnoli

Fabio De Luigi, Roberto Mercadini e Francesca Airaudo, domani alle 21.30, aprono il cartellone di "Revèrso", la stagione estiva di Villa Torlonia teatro, con "Che verso fanno i romagnoli", un appuntamento speciale dedicato alla poesia dialettale romagnola, in forma di messa in scena teatrale. I tre sono nativi romagnoli: De Luigi è di Sant’Arcangelo, Mercadini cesenate e Airaudo riccionese. "Ci è sembrata una buona occasione - affermano - per rendere omaggio alla nostra lingua nativa, ad alcuni fra i più importanti poeti del novecento italiano, per coinvolgere nel nostro luogo di lavoro teatrale interpreti assai stimati, per rendere preziosa l’apertura del cartellone estivo". I tre narr-attori sono accompagnati musicalmente da Annalisa Teodorani, Paolo Cananzi, Lorenzo Bartolini e Tiziano Paganelli alla fisarmonica. Parecchi gli elementi che rendono particolarmente invitante l’appuntamento: la riconosciuta bravura e notorietà dei tre artisti che individualmente saranno protagonisti dell’omaggio alla lingua nativa e alla narrazione dialettale; la suggestione del luogo, a San Mauro Pascoli, dove il poeta è vissuto e ha composto alcune delle sue più belle liriche aprendo la strada alla rivoluzione poetica del Novecento. Quest’anno poi, ricorre il centenario della nascita di Raffaello Baldini, poeta e scrittore santarcangiolese, e autore di monologhi teatrali, tra i quali "Zitti tutti!" che nel 1993 Il Teatro delle Albe di Ravenna rappresenta con la regia di Marco Martinelli e interpretato da un indimenticabile Ivano Marescotti. Sodali di Baldini, in quel periodo che vede il fiorire di esponenti della poesia in vernacolo romagnolo, sono i santarcangiolesi Nino Pedretti, Tonino Guerra, Giuliana Rocchi, il cervese Tolmino Baldassari, il cesenate Walter Galli, e altri quali Giovanni Nadiani e Nevio Spadoni. Reverso 2024 è a cura di Stefano Bellavista e Roberto Mercadini per coop Sillaba.

Raffaella Candoli