Al ’Savio’ c’è la Tris Quarté Quinté. Riflettori su Zico e Vitagliano

Il mese di luglio dell’Ippodromo del Savio (durante il quale si correrà tutti i martedì e i sabati) si apre questa sera in grande stile, con i riflettori puntati su una serie di corse che vedranno protagonisti, tra gli altri, esperti velocisti (nel clou della giornata abbinato al premio ’Summertrade’) e un folto gruppo di debuttanti, senza dimenticare la corsa Tris Quarté e Quinté posta come quinto appuntamento del palinsesto.

La disamina tecnica perte proprio dalla Tqq, in programma sulla distanza dei 2080 metri, con partenza ai nastri e 18 pretendenti al via. Zico, condotto da Andrea Vitagliano, parte col numero 1 e i galloni del favorito, al quale proveranno a opporsi Demonio Dse con Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata e Diesel Bi con l’erede Carmine Piscuoglio. Scendendo a quota meno venti meritano considerazione anche Anteo del Ronco, Allocco Jet e Boys Going In.

Riguardo alle altre corse invece, il cronometro si annuncia bollente al sopraggiungere della sesta, abbinata al ’Premio Summertrade’, clou monetario (8.250 euro il montepremi) e tecnico della serata con la coppia portacolori di Santese, Barsela Burlon e Baltimora Spav a rappresentare la bilancia tattica della contesa: la prima è veloce al via e la seconda può far valere le proprie indiscusse doti di passista, mentre Delmonica Ferm, Capitan Cash Lg e Corsaro San, saranno le altre valide alternative.