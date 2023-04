All’Arca dei Sapori i segreti del pesce e dell’olio

Ultimo appuntamento all’Arca dei Sapori con ‘La felicità ha il sapore della salute’ con una serata dedicata pesce e condimenti programmata per domani, dalle 20 alle 22, nella sede di via Dismano 3845 a Cesena, e organizzata dalla Scuola Alberghiera e di Ristorazione Ial di Cesenatico, insieme alla Condotta Slow Food Cesena, Strada dei vini e dei sapori di Forlì-Cesena, Comunità Slow Food Alimentare.

Così vicini al mare, il tema di quest’ultimo incontro non poteva che essere il pesce dell’adriatico in compagnia dell’Olio Evo, già presidio Slow Food, simbolo della dieta mediterranea e dell’Italia nel mondo e ingrediente fondamentale per la cottura di ricette a base di pesce. Anche l’olio sarà raccontato dagli esperti e formatori, partendo dalla sua geografia, la produzione, le tecniche estrattive, fino ai consigli per acquistarlo e degustarlo, oltre alle accortezze per conservarlo e impiegarlo al meglio in cucina.

Pensato accuratamente dagli chef dello Ial di Cesenatico, il menù prevede l’apertura a base di Shabu shabu di spigola accompagnato da crema di cavolfiori e salsa di soia seguito da Ceviche di sgombro con asparagi e mele verdi. Immancabile per concludere la serata in bellezza il dessert, una Gelèe di frutta con ricotta mantecata. In abbinamento, grazie alla collaborazione della Strada dei Vini e dei Sapori ci saranno i vini della cantina Nespoli.