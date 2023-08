"Alluvionati abbandonati a Cesena: il comune di centrosinistra 3 mesi dopo"

"L’onorevole Bignami ha ribadito che il Governo risarcirà tutto, ma non si può fare in tre mesi? Beh, in tre mesi è chiaro che non si può fare tutto, ma in ogni caso si può iniziare. Chi è stato danneggiato dall’alluvione ed è ancora senza casa ha bisogno di risposte tempestive".

A parlare è il sindaco di Cesena e presidente della provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca (Pd), insieme al governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini protagonista di una estenuante, accesa interlocuzione col Governo a cui non lesina critiche sin dai primi giorni sulla gestione del post-alluvione.

Dove sta sbagliando il Governo, sindaco Lattuca?

"Il governo deve subito scongelare fondi destinati in modo erroneo e renderli disponili per le urgenze. Un esempio: dei 300 milioni di euro destinati alle imprese esportatrici alluvionate, ne sono stati spesi appena 11 per 29 imprese. Sono invece migliaia le imprese colpite da alluvione e frane che non hanno ancora ricevuto un euro di contributo. Che cosa vuole fare il Governo di quei 289 milioni di euro che dal 1° giugno sono stati parcheggiati nel congelatore?"

Lei cosa farebbe al suo posto?

"La mia proposta è semplice e per nulla polemica: metterli subito a disposizione del commissario Figliuolo per gli indennizzi a famiglie e imprese".

Il Governo avrebbe dunque sbagliato a destinare i fondi?

"Lo dicono i fatti. Nel decreto alluvione di giugno sono previsti 1,2 miliardi di euro per interventi a sostegno dell’export per la cassa integrazione, ma ne sono stati usati una frazione minima. A che serve tenerlì lì inutilizzati? Li si scongeli".

I tempi delle erogazioni. Le vostre richieste non sono troppo pressanti?

"Tre mesi dopo il disastro siamo ancora in attesa dei fondi promessi. Se per i lavori pubblici la gradualità è plausibile, per quanto riguarda gli indennizzi alle persone e alle famiglie il criterio della tempestività è fondamentale. Chi ha avuto la casa distrutta se ha i soldi da parte può partire con i lavori, poi magari otterrà i risarcimenti, ma chi non ha danaro disponibile, che cosa può fare senza l’aiuto dello Stato?"

La premier Meloni ha garantito indennizzi al 100%.

"In questi tre mesi si potevano almeno avviare le erogazioni. Io voglio credere alla premier, ma finora al mio comune sono pervenuti 83mila euro per l’emergenza e ai cittadini alluvionati oltre 15.00 bonifici da tremila euro, ma su iniziativa della Regione e del Dipartimento della Protezione civile nazionale. E stiamo anticipando noi come Comune le spese di affitto per gli sfollati".

Andrea Alessandrini