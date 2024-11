Altro derby per l’Angelini: "Attenzione a Ravenna"

Nuovo derby all’orizzonte per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che oggi, alle 17, in occasione della quinta giornata del campionato di serie B1 femminile, sarà impegnata nella trasferta in casa dell’Olimpia Teodora Ravenna. Le ravennati, tra le cui fila milita l’ex Fabbri, arrivano dalla sconfitta 3-0 rimediata sul campo di Bologna e attualmente con 3 punti occupano il terzultimo posto in classifica. Le bianconere, invece, fin qui hanno collezionato quattro vittorie nelle altrettante gare disputate, l’ultima delle quali contro Teramo; i 12 punti in classifica fin qui guadagnati valgono il primato a +3 dalla seconda. "Contro le abruzzesi – commenta Valentina Vecchi – siamo entrate in campo leggermente contratte e loro ne hanno approfittato per metterci in difficoltà, ma siamo poi state brave a ribaltare l’inerzia del primo set e da quel momento non abbiamo più concesso nulla".

La schiacciatrice di Bagnacavallo è al suo secondo anno a Cesena e si accinge a giocare contro la società in cui ha trascorso diverse stagioni: "A Ravenna ci aspetta un match delicato per molteplici motivi. Non solo si tratta di un derby, ma in più loro sono una squadra forte, a discapito del loro attuale piazzamento in classifica. Vorranno rifarsi dagli ultimi passi falsi e noi dovremo essere brave a rimanere concentrate".

Nel frattempo la Sab Group Rubicone in Volley è tornata a casa con una netta sconfitta per 3-0 (25-16; 25-20; 25-19) rimediata contro Pallavolo Sabini nel recupero della seconda giornata del campionato maschile di serie B. La squadra di Mascetti non è mai entrata in partita, subendo oltre misura il gioco degli avversari marchigiani. Il coach gialloblù ha provato in tutti i modi a scuotere la squadra ma la reazione non è mai arrivata. Tanti meriti vanno comunque anche ai castelfrettesi che hanno disputato una gara di alto livello. La prima sconfitta della stagione per Sab Group non deve però avere ripercussioni sul prosieguo del campionato. La squadra, è vero, non è stata all’altezza della sfida appena disputata, ma la crescita del gruppo passa anche da serate storte come quella capitata a Castelferretti. Per di più oggi pomeriggio alle 16 ci sarà già l’occasione per rimettere a posto le cose e invertire la rotta andando a caccia di una vittoria sul campo di Macerata, dove ad aspettare i romagnoli ci sarà la ‘Paoloni’. "Mi aspetto una partita simile a quella di martedì – avverte coach Mascetti –, perché ci troveremo ad affrontare una squadra con molte caratteristiche in comune con quella che ci ha appena battuto: mette aggressività in tutti i fondamentali e si diverte a difendere e rigiocare. Speriamo di aver imparato la lezione: le gare si affrontano con pazienza e senza fretta".