Amadori, progetto calcio integrato. Campioni per un giorno col Cesena

Si accendono i riflettori e parte la musica. Poi tocca a te, che entri in campo, come i campioni. Perché in effetti qui sono tutti campioni, niente affatto tanto per dire. Ieri pomeriggio l’Orogel Stadium Dino Manuzzi ha ospitato un’edizione speciale del calcio integrato, realizzata col supporto del Gruppo Amadori e che ha visto ragazze e ragazzi con disabilità condividere il terreno di gioco con coetanei figli dei collaboratori dell’importante realtà avicola con base a Cesena. "Siamo felicissimi di essere qui – ha commentato Denis Amadori, amministratore delegato del gruppo –. Progetti come questo rispecchiano in pieno lo spirito di Amadori e il suo impegno a stretto contatto della comunità. In campo abbiamo visto ragazzi unici, perché uniche sono le loro sensibilità e determinazione". Il Cesena Calcio, che anche questa volta si è dimostrato in primissima linea a fianco dei progetti sociali, ha portato in campo anche quattro atleti della prima squadra: Curto, Pisseri, Pieraccini, Francesconi e Celia, che si sono allenati insieme alla quarantina di ragazzi divisi in quattro campi. La giornata si è conclusa con tutto il gruppo riunito a cantare Romagna Mia e con le premiazioni dei partecipanti. "Dall’incontro con i figli dei nostri collaboratori sono certo potranno nascere nuove amicizie - ha chiuso Denis Amadori – e, per noi, ulteriori stimoli a operare in quella che io chiamo ‘filiera della solidarietà’: così come garantiamo prodotti di qualità grazie alla filiera integrata, vogliamo sostenere insieme ai partner che condividono i nostri principi, come il Cesena Fc, iniziative sociali, culturali e sportive che portano valore aggiunto a livello umano e civico". "Per un Calcio Integrato è un progetto nel quale crediamo – ha aggiunto Nick Aiello del Cesena – e che siamo orgogliosi di portare avanti da ormai sette anni. Grazie al fondamentale sostegno della famiglia Amadori, l’attività è cresciuta e si è strutturata sempre di più".

Luca Ravaglia