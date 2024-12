Amici della scuola, cambio al vertice

Domenica davanti alla capanna del Presepe, nel giardinetto dello Straccivendolo, c’è stato il passaggio delle consegne per la guida della Associazione Amici della Scuola, una delle più attive a Gambettola, fondata 40 anni fa dal maestro della "scuola elementare Pascoli" Tino Venturi. Denis Togni dopo dieci anni ha terminato il suo mandato e ha passato il titolo e la responsabilità a Giovanni Fabbri. Il neopresidente ha 41 anni, risiede a Gambettola da 12, è genitore di due bambini: il piccolo frequenta la scuola primaria Pascoli e la più grande una scuola superiore a Cesena, la professione di Fabbri è quella di Proget manager in una società di Cesena. Insieme al nuovo presidente è stato eletto il nuovo consiglio direttivo che risulta composto dai consiglieri: Giuseppe Canarile, Mario Simoncini, Maria Ivana Salvati, Stefano Foschini, Romanino Elvira, Moris Gobbi. Giuseppe Canarile ricopre anche la carica di Vicepresidente in continuità con il direttivo precedente. "Gli eventi – ha spiegato il presidente Fabbri - che porteremo avanti sicuramente nel 2025 sono già stati deliberati: oltre il Presepe della Tradizione, inaugurato domenica pomeriggio, c’è la partecipazione al Carnevale di Primavera con il Carro allegorico "Merlino il potere del drago" guidato dal nuovo capocarro Mario Simoncini. Inoltre, sarà confermata la manifestazione estiva "Cappelletto in Festa".

Vincenzo D’Altri