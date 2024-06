Anche le ’Tende al Mare’ si tingono di giallo

Con il ritorno del bel tempo, sulla spiaggia di Cesenatico prospiciente piazza Andrea Costa, è finalmente possibile visitare la ventisettesima edizione delle Tende al Mare, inaugurata nei giorni scorsi. Per la prima volta l’esposizione è dedicata ad un grande evento sportivo ed in particolare al Tour de France, tant’è che si intitola "Grand Départ". Come accade ad ogni inizio d’estate, a partire dalla fine degli anni Novanta ad oggi, si ripete un momento magico, dove le attenzioni sono tutte per un’originale ed unica mostra, allestita sulle tende dove i bagnanti in spiaggia trovavano riparo dal sole prima della diffusione degli ombrelloni. Quest’anno l’evento è centrato sulla storica tappa Cesenatico-Bologna in calendario domani. Dieci delle venti tende sono state realizzate dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, e le altre dieci sono state dipinte dagli ospiti del Centro socio occupazionale dell’associazione La Nuova Famiglia di Cesenatico. Ciò che continua a rendere speciale questo appuntamento culturale è la capacità di far dialogare con il pubblico l’arte nelle sue variegate forme, a partire da una situazione totalmente informale come quella della spiaggia, dove le opere sono utilizzate come zone d’ombra gratuite e preziose allo stesso tempo. In questo lavoro il Comune è sostenuto dalla Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico. La rassegna si lega anche alla solidarietà, con le tende che saranno in vendita tramite la Consulta del Volontariato. Le autorità con in testa il sindaco Matteo Gozzoli, la vicesindaco Lorena Fantozzi e l’assessore Emanuela Pedulli, hanno sottolineato l’eccezionalità di una edizione dell’esposizione legata al Tour. Giacomo Mascellani