"Ancora femminicidi, si verificano troppo spesso, come si può pensare di togliere la vita a una donna?"

Ancora femminicidio! Se ne sente parlare troppo spesso. Uomini che tolgono la vita alle mogli e compagne, o alle fidanzate, ma come si fa a fare una cosa del genere? Come si può pensare di farlo? Perchè si fa? Per cosa si fa? Ma la domanda vera e propria è quale è lo scopo e cosa ci guadagni a fare questo gesto, questo orrore? Non si sa. Per queste persone che tolgono la vita a mamme di figlie e figli, ai loro genitori, amici, che senso ha fare questo! Abbiamo visto moltissimi casi, alcuni anche l’anno scorso in particolare quello di Giulia Cecchettini (nella foto), uccisa dal suo fidanzato in modo squallido, lasciata in un posto sperduto dove poi è stata ritrovata circa una settimana dopo, e lui? In tutto questo lui era in fuga, ma fortunatamente qualche giorno dopo gli è finita la benzina ed è stato trovato dalla polizia.

Ma i genitori di Giulia? Si dovranno sentire distrutti, persi. Ma come si fa a stare senza una figlia, senza darle più i baci, i saluti e gli abbracci, non si può, è impossibile.

Non si può vederla morire così. Per queste persone ci vorrebbe l’ergastolo e, secondo me, anche una pena di morte in questo caso.

Ma nonostante i provvedimenti e le leggi, i femminicidi continuano. Queste persone non sanno cosa sia il senso della vita, è gente che non vale niente, gente che non ha niente da perdere, gente che non crede nell’amorepersone a cui è mancato l’affetto, l’amore, gli abbracci, la buonanotte e i baci.

Andrea Severi 3ªB